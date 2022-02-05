Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 7
04:05скороАвстралияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 7
04:05скороШвейцарияШвеция
Сноуборд. Женщины
05:45скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
07:10скороКанадаФинляндия
Керлинг. Микст. Сессия 8
09:05скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
09:05скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
09:05скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
09:05скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
09:20скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
10:45скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
11:30скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
12:00скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
13:00скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
13:45скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Мужчины
14:00скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро500 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Микст
14:00скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Шорт-трек. Микст
14:00скороЭстафета. Микст. Полуфинал
01:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Он здесь за себя и за него. В Пекине выступит племянник погибшего в Ванкувере-2010 саночника

Самая красивая история этой Олимпиады.

Наверх
Источник: AFP 2021

Все помнят, что Ванкувер-2010 начался с ужаса. Молодой грузинский саночник Нодар Кумариташвили разбился во время тренировочных заездов. За пару часов до открытия Игр. Это было кошмаром. Казалось бы, ничего хорошего в этой истории больше не может. Все. Конец. Баста.

Но для других жизнь продолжается. Немец Феликс Лох, который в итоге победил в Ванкувере, переплавил свою медаль на две. На одной попросил выгравировать портрет Нодара. Прилетел в Грузию на поминки и подарил ее семье Кумариташвили. Все это видел Саба Кумариташвили. Племянник Нодара. В 2010-м ему было девять. И уже тогда он решил, что должен выступить на Олимпийских играх. За себя, и за Нодара.

Сабе сейчас 21 год. Столько же было Нодару в Ванкувере. И Саба тут. В Пекине. На Олимпиаде. В первом тренировочном заезде стартовал 17-м. Через одного, после того самого Лоха. Совершенно точно он не выиграет здесь медаль. И явно не попадет в топ-10. Но какие это мелочи на фоне такой истории! Парень с фамилией Кумариташвили все-таки выступит на Олимпийских играх — и это точно будет одним из самых трогательных моментов Пекина-22.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сложно представить, с какими чувствами наблюдать за происходящим будет его семья. Прадедушка Сабы участвовал в проектировании первой санной трассы в Грузии, отец возглавляет национальную федерацию. Несмотря на щемящую боль после трагедии, для них было важно, чтобы вместе с Нодаром в стране не похоронили весь санный спорт, в который они вложили душу. Убеждены, что фатальная ошибка инженеров на канадской трассе не должна стать черной меткой для всех.

И участие Сабы в Пекине будет значить очень много. Что санный спорт в Грузии жив. Что семью Кумариташвили не сломала страшная беда. (Каким же мужеством обладают люди!) Что спорт победил.

А когда Саба выйдет на старт, весь мир снова вспомнит про Нодара. Может быть, только ради этого и стоило провести эту странную и неоднозначную Олимпиаду.

Владимир Иванов

 Россия — чемпион по переходам спортсменов в другие страны. Кто перед Олимпиадой в Пекине менял гражданство?
Назван неожиданный продукт для похудения
Главные темы
Нарушили традицию. Китай удивил мир церемонией зажжения огня
В Пекине выступит племянник погибшего в Ванкувере-2010 саночника
«Триумф Большунова». Пресса в США предрекает России успехи на ОИ
«Съедаю горсть макарон, потому что остальное есть невозможно»
МОК не упомянул команду России в текстовой трансляции церемонии открытия зимней Олимпиады
Американский телеканал показал Путина во время выхода украинских олимпийцев
В Пекине официально открыли зимние Олимпийские игры-2022
Открытие Олимпиады 2022 в Пекине: как это было
Очевидное — невероятное. Дочь Тутберидзе все равно на пороге включения в командник и завоевания олимпийского золота?
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжному двоеборью Эрик Френцель сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Пекине
Тихонов: «Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 1980-м жили в США как в тюрьме, никто не жаловался»
Кузьменко и Шугаев сдали отрицательные ковид-тесты и присоединятся к тренировкам сборной
Конькобежцы Головатюк и Нифонтова выбраны знаменосцами олимпийской сборной Белоруссии
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
В Пекине зажжен огонь Зимних Олимпийских игр
Министр спорта Матыцин заразился коронавирусом и ушел на карантин
«Ждать ли феерии Клебо? В Пекине очень медленная трасса». Предупреждение от нашего тренера
С. Федоров и Нестеров присоединились к сборной России, сдав отрицательные ковид-тесты
Поздняков рассказал, как проходил выбор знаменосцев на церемонию открытия Олимпиады
Олимпийские стадионы в Китае показали с орбиты (фото)
Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Его заменит Артем Мальцев
Мишина/Галлямов: Москвина в пути на Олимпиаду. Сейчас она на верблюдах до Красноярска, потом до Китая на пандах
Олимпиада-2022. Прыжки с трамплина. Садреев стал вторым и третьим в тренировочных попытках, Климов — четвертым и пятым
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Врачи отложили вылет Елены Вяльбе на Олимпиаду-2022 в Пекин
«Вокруг сборной России такой негатив раздули. Может, это кому-то нужно». Интервью главного тренера Жамнова
Сноубордистка из Японии покидает Олимпиаду после страшного падения в слоупстайле
Тревога на ОИ: все российские фигуристы проиграли, даже пары
Владимир Путин прилетел в Пекин, где посетит церемонию открытия Игр
Россия осталась на втором месте в командном турнире Олимпиады. Отставание от США — 2 очка
Почему хоккеисты летели отдельным самолетом? Что с Кузьменко? Олимпиаду стоило перенести? Отвечает Илья Ковальчук
Женская сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию в стартовом матче на ОИ-2022
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
84Открытие Олимпиады 2022
14Самые красивые российские спортсменки Олимпиады-2022
14Самые сексуальные девушки Олимпиады
13Олимпийские объекты Пекина-2022
20Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
5Лучшие кадры Олимпиады в Пекине
20Интервью на удочку, улыбки под маской и строгая охрана: первые российские спортсмены отправились на Олимпиаду
14Москвина в великолепной форме: Поздняков и Задорина открыли центр экипировки для Олимпиады в Пекине
24Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
Самые красивые русские спортсменки Олимпиады-2022. Фото прекрасных девушек (бонусом идет Загитова)
Ковальчук сообщил, что Нестеров и Кузьменко сдали сомнительные тесты на коронавирус
Губерниев рассказал, как организаторы ковид-протоколов ОИ потеряли его тест на коронавирус
Золото Загитовой, триумф Большунова и Ко, история от Ридзика. Вспоминаем всех медалистов Олимпийских игр-2018
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам пожаловалась на кошмары перед Олимпиадой
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
«Мы свободные люди, каждый в свободной стране». Украинский фигурист — о запрете говорить на русском языке
Первая зимняя Олимпиада СССР: вышли в пыжиковых шапках, факелоносец упал, наши выиграли медальный зачет
Швеция переиграла Австралию, Канада проиграла Швейцарии
Российские фигуристы вышли на второе место в командном турнире Олимпиады после ритм-танца
Марк Кондратюк стал 3-м в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь