Американская фигуристка Чен: Отрыв США в 2 очка — хороший результат. Я готова завтра побороться с одной из русских девочек

«Я очень рада быть здесь. От Олимпиады только самые положительные впечатления. Стараюсь наслаждаться моментом и делаю все возможное для хороших выступлений. Вчера я смотрела выступления нашей сборной в команднике. Это было просто прекрасно. Я была очень счастлива после всех прокатов. Горжусь нашими ребятами, их упорная работа принесла плоды.



2 очка преимущества над России — хороший результат. Я довольна, но еще больше я рада, что все откатали хорошо и уходили со льда с широчайшими улыбками. Это прекрасные эмоции. Я готова завтра побороться с одной из русских девочек, но я не смотрю на соперниц, фокусируюсь на своем прокате», — сказала Чен «СЭ».