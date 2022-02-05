Бескон недовольна непопаданием в состав сборной Франции на смешанную эстафету по биатлону

«Это было очень тяжело слышать. Причины назывались, но для меня они не были вескими. Очевидно, я бы хотела попасть в состав. Мне кажется, что я уже доказала свою состоятельность. У меня лучшая статистика стрельбы этой зимой. Я честно не понимаю», — приводит слова Бескон Ski-nordique.