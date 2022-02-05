Бескон недовольна непопаданием в состав сборной Франции на смешанную эстафету по биатлону
Французская биатлонистка Анаис Бескон осталась недовольна непопаданием в состав команды на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине.
Французская биатлонистка Анаис Бескон осталась недовольна непопаданием в состав команды на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине.
Участие в гонке примут Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе. Смешанная эстафета начнётся в 12:00 мск.
«Это было очень тяжело слышать. Причины назывались, но для меня они не были вескими. Очевидно, я бы хотела попасть в состав. Мне кажется, что я уже доказала свою состоятельность. У меня лучшая статистика стрельбы этой зимой. Я честно не понимаю», — приводит слова Бескон Ski-nordique.