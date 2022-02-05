Ковальчук рассказал о причинах отмены товарищеской игры сборных России и Латвии по хоккею

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Контрольный матч между сборными России и Латвии перед началом олимпийского хоккейного турнира в Пекине отменен не по вине российской стороны. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук.

Встреча должна была состояться 5 февраля. Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус семи латвийских игроков дали положительный результат по прилете в Пекин 3 февраля.

«Организаторы отменили игру не по нашей вине, — сказал Ковальчук. — Конечно, хотелось бы сыграть контрольный матч, но ребята будут полны сил играть. Нагрузку получат все».

«Это реалии — позавчера у них тоже отменили игру, поэтому ничего страшного: будем адаптироваться к ситуации и играть между собой», — добавил он.