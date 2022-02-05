Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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11:40скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороЧехияШвеция
Фристайл. Мужчины
13:00скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
13:45скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро500 м. Женщины. Квалификация
Санный спорт. Мужчины
14:10скороОдиночка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
14:30скороМогул. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Мужчины
14:38скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороВеликобританияИталия
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороНорвегияКитай
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15:05скороЧехияШвейцария
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15:05скороСШАКанада
Шорт-трек. Микст
15:23скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Санный спорт. Мужчины
15:40скороОдиночка. Мужчины. 2-й заезд
Шорт-трек. Микст
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Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороСШАРоссия
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09:15 (мск), источник: Sports.Ru

Олимпиада-2022 — первая, где вообще нет настоящего снега! Китайцы с нуля построили зимний курорт — там, где раньше паслись коровы

Декорация по-пекински.

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Источник: AFP 2021

Организаторы Олимпиадs-2022 в Пекине уверяют: на всех стадиях подготовки следовали принципам экологичности, стараясь снизить негативное воздействие Игр на окружающую среду.

В отчете по вопросам устойчивости, опубликованном пару недель назад, оргкомитет заявил: задача провести «зеленые Игры» пока выполняется успешно.

Отчасти это правда: организаторы по максимуму используют наследие Олимпиады-2008, внедряют концепцию углеродной нейтральности, а все объекты Игр работают от возобновляемых источников энергии. Отдельная милая деталь — вместо настоящих цветов призерам будут вручать вязаные букеты (а все конструкции, задействованные в награждении, разумеется, сделаны из перерабатываемых материалов).

Несмотря на усилия организаторов минимизировать вред для окружающей среды, многие эксперты и активисты наоборот считают, что Олимпиада-2022 станет самой неэкологичной в истории. Все дело в том, что соревнования, для которых необходим устойчивый снежный покров, пройдут в Чжанцзякоу и Яньцине — территориях с чрезвычайно сухим климатом, где снег почти не выпадает.

Источник: AFP 2021

Игры-2022 — первые в истории, где снег исключительно искусственный. Для его производства требуются огромные объемы воды, которую перекачивают из резервуаров по трубам и траншеям.

Bloomberg взглянул поближе на реалии олимпийского Чжанцзякоу. Ниже — перевод материала о создании центра зимних видов спорта в месте, где для них почти нет никаких предпосылок.

***

За несколько недель до того, как лучшие лыжники и сноубордисты мира приехали в Чжанцзякоу, дюжина машин неистово производила снег, чтобы покрыть им трассы.

Вскоре склоны окутались белизной, и на этом пушки не остановились. Оглушительный звук раздавался в течение нескольких часов, пока они покрывали остальную часть серого пейзажа, создавая идеальный снежный фон, который можно транслировать по всему миру. Капли воды, которые пушки распыляли в воздух, парили над ареной как белый дым, а низкие температуры и химикаты помогли превратить их в лед.

Источник: AFP 2021

Искусственный снег стал неотъемлемой частью зимних Олимпиад, поскольку изменение климата сокращает число стран, в которых выпадает достаточно естественного снега для проведения соревнований.

Однако Пекин стал первой столицей Игр, которая полностью полагается на искусственный снег. Олимпиада — кульминация 6-летних усилий по превращению Чжанцзякоу в китайские Альпы, место для зимнего отдыха — в надежде вывести сельскохозяйственный регион — там, где раньше только паслись коровы, из нищеты.

Эксперты опасаются, что стремление преобразить Чжанцзякоу усугубит серьезную нехватку воды в регионе — а ситуация там одна из худших в стране. По данным экологической группы China Water Risk (Гонконг), более половины территории Чжанцзякоу испытывает «сильную нехватку воды», а местные водные ресурсы на душу населения составляют менее одной пятой от среднего показателя по Китаю.

«В регионе, где зимой почти нет воды, неизбежно наступят последствия, — считает Кармен де Йонг, географ из Страсбургского университета. — На протяжении полугода, пока длится зимний спортивный сезон, вода находится вдали от естественной экосистемы».

Кроме того, существует риск, что искусственный снег может нанести вред окружающей среде, когда будет таять.

По словам-де Йонг, Китаю потребовалось до 2 млн кубометров воды (достаточно, чтобы наполнить 800 бассейнов олимпийского размера), чтобы произвести необходимое количество искусственного снега для трасс и подъездных дорог.

Источник: AFP 2021

У искусственного снега есть определенные преимущества: он более плотный и обеспечивает большую устойчивость трасс. Однако в последние годы количество такого снега возросло до беспрецедентного уровня. Около 80% снега на Играх-2014 в Сочи было искусственным. 4 года спустя в Пхенчхане эта доля возросла до 90%.

На этот раз проблема еще и в том, что засушливый регион Чжанцзякоу не идеален для производства снега.

За последние четыре десятилетия среднее количество осадков зимой составмло 7,9 мм. В швейцарском Давосе в декабре выпадает в 9 (!) раз больше. По оценкам Гринпис, температура в Пекине может вырасти в среднем на 2,4 градуса Цельсия по мере потепления планеты. Более теплый климат уже сократил зиму в регионе более чем на 10 дней по сравнению с 1970-ми.

В Чжанцзякоу сухая погода приводит к тому, что значительное количество воды во время производства снега, как правило, теряется из-за испарения и сильных ветров. Кроме того, инженерам приходится закачивать воду в сухую почву, чтобы заморозить землю, прежде чем сверху можно будет покрыть ее искусственным снегом.

***

Это не помешало Китаю инвестировать значительные средства в Чжанцзякоу с тех пор, как Пекин в 2015 году получил право на Олимпиаду.

Сегодня здесь 7 оживленных лыжных курортов, и город ежегодно принимает 3 миллиона туристов. Дорога из Пекина на высокоскоростном поезде, запущенном в 2019 году, занимает всего 50 минут, что позволяет совершать короткие поездки на выходные.

Источник: AFP 2021

По данным Государственного управления по делам физкультуры и спорта, Китай уже достиг амбициозной цели — привлечь 300 млн человек к занятиям зимними видами спорта. По всей стране построили 650 катков и 800 лыжных курортов.

Один из самых популярных курортов Чжанцзякоу — Тайву — уже сейчас выглядит как быстро развивающийся городок с роскошными спортивными магазинами, дорогими отелями и ресторанами. Власти заявляют, что Игры — поворотный момент, поскольку инвестиции в инфраструктуру и создание рабочих мест, связанных с зимними видами, вывели из нищеты более 430 тысяч местных жителей.

Тем не менее, чиновники осознают, какую нагрузку Олимпиада оказывает на водоснабжение Чжанцзякоу. Чжао Вэйдун, представитель оргкомитета Игр-2022 в Пекине, заявил, что почти 10% воды, потребляемой в Чунли (районе Чжанцзякоу), использованы для производства снега.

Чтобы уменьшить нагрузку и сократить добычу подземных вод, вблизи олимпийских объектов Китай построил 11 резервуаров для сбора 530 тысяч кубометров воды из поверхностного стока, осадков и талого снега. Также, по словам Чжао, по трубопроводу пойдет вода из хранилища в городе Юньчжоу, находящегося в двух часах езды.

Эксперты предупреждают, что такой подход все равно нарушит естественный круговорот воды в регионе. МОК даже отметил эту проблему как одну из главных при рассмотрении заявки Китая на Игры. Пекин «недооценил количество воды, которое потребуется для производства снега» и «переоценил способность повторно использовать воду, применяющуюся для производства снега», отмечается в отчете МОК, опубликованном в 2015 году.

Вода — не единственная экологическая проблема.

Производство снега в таких масштабах — энергоемкий процесс, который может приводить к выбросам тонн согревающих планету газов. Однако, по-видимому, этот риск невысок, поскольку все снежные пушки, используемые для Игр, питаются от близлежащих ветряных электростанций. Так утверждает Цзя Маотин, глава компании Aoti Construction Development Ltd., которая построила несколько объектов.

Источник: AFP 2021

За пределами лыжных курортов Чунли раскинулись бесконечные мили коричневых холмов, известных как пояс бедности вокруг столицы. Даже с его сухим климатом регион Чжанцзякоу долгое время использовался в качестве основного водного ресурса для Пекина, который также страдает от нехватки воды. При небольшом количестве фабрик основная экономическая деятельность вращалась вокруг сельского хозяйства и животноводства, пока не случился толчок к развитию зимнего туризма.

«Должен быть баланс между защитой природы и развитием, — считает Чжан Цзюньфэн, основатель Le Shui Xing, китайской неправительственной организации, которая занимается защитой рек и обеспечением равного доступа к воде. — Не все так плохо. Вода в любом случае не использовалась бы местными жителями, потому что большая ее часть уходит на потребности Пекина. Теперь хотя бы часть воды остается и способствует развитию Чжанцзякоу».

Многие китайцы верят, что процветание региона — уже в ближайшем будущем. 60-летний фермер Чэнь Цзяньюн устроился на вторую работу — уборщиком в Тайву. Он рад, что курорты нанимают таких местных, как он, в холодные месяцы, когда они не могут заниматься сельским хозяйством.

Но не все рады переменам.

54-летний Жэнь переехал после того, как его деревню снесли, чтобы освободить место для роскошных отелей. Развитие привело к уничтожению лесов и деградации почвы в этом районе, говорит Жэнь, назвавший только свою фамилию. Он зарабатывает 2750 юаней (430 долларов) в месяц, убирая лед с улицы; эта работа была частью сделки, которую он заключил с застройщиком, забравшим его землю.

«Хорошо, что теперь у нас есть, где работать, — рассказывает Жэнь, который зарабатывает меньше, чем раньше, когда занимался фермерством. — Только платят слишком мало».

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XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
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