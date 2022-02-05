Олимпиада-2022 — первая, где вообще нет настоящего снега! Китайцы с нуля построили зимний курорт — там, где раньше паслись коровы

Организаторы Олимпиадs-2022 в Пекине уверяют: на всех стадиях подготовки следовали принципам экологичности, стараясь снизить негативное воздействие Игр на окружающую среду.

В отчете по вопросам устойчивости, опубликованном пару недель назад, оргкомитет заявил: задача провести «зеленые Игры» пока выполняется успешно.

Отчасти это правда: организаторы по максимуму используют наследие Олимпиады-2008, внедряют концепцию углеродной нейтральности, а все объекты Игр работают от возобновляемых источников энергии. Отдельная милая деталь — вместо настоящих цветов призерам будут вручать вязаные букеты (а все конструкции, задействованные в награждении, разумеется, сделаны из перерабатываемых материалов).

Несмотря на усилия организаторов минимизировать вред для окружающей среды, многие эксперты и активисты наоборот считают, что Олимпиада-2022 станет самой неэкологичной в истории. Все дело в том, что соревнования, для которых необходим устойчивый снежный покров, пройдут в Чжанцзякоу и Яньцине — территориях с чрезвычайно сухим климатом, где снег почти не выпадает.

Игры-2022 — первые в истории, где снег исключительно искусственный. Для его производства требуются огромные объемы воды, которую перекачивают из резервуаров по трубам и траншеям.

Bloomberg взглянул поближе на реалии олимпийского Чжанцзякоу. Ниже — перевод материала о создании центра зимних видов спорта в месте, где для них почти нет никаких предпосылок.

***

За несколько недель до того, как лучшие лыжники и сноубордисты мира приехали в Чжанцзякоу, дюжина машин неистово производила снег, чтобы покрыть им трассы.

Вскоре склоны окутались белизной, и на этом пушки не остановились. Оглушительный звук раздавался в течение нескольких часов, пока они покрывали остальную часть серого пейзажа, создавая идеальный снежный фон, который можно транслировать по всему миру. Капли воды, которые пушки распыляли в воздух, парили над ареной как белый дым, а низкие температуры и химикаты помогли превратить их в лед.

Искусственный снег стал неотъемлемой частью зимних Олимпиад, поскольку изменение климата сокращает число стран, в которых выпадает достаточно естественного снега для проведения соревнований.

Однако Пекин стал первой столицей Игр, которая полностью полагается на искусственный снег. Олимпиада — кульминация 6-летних усилий по превращению Чжанцзякоу в китайские Альпы, место для зимнего отдыха — в надежде вывести сельскохозяйственный регион — там, где раньше только паслись коровы, из нищеты.

Эксперты опасаются, что стремление преобразить Чжанцзякоу усугубит серьезную нехватку воды в регионе — а ситуация там одна из худших в стране. По данным экологической группы China Water Risk (Гонконг), более половины территории Чжанцзякоу испытывает «сильную нехватку воды», а местные водные ресурсы на душу населения составляют менее одной пятой от среднего показателя по Китаю.

«В регионе, где зимой почти нет воды, неизбежно наступят последствия, — считает Кармен де Йонг, географ из Страсбургского университета. — На протяжении полугода, пока длится зимний спортивный сезон, вода находится вдали от естественной экосистемы».

Кроме того, существует риск, что искусственный снег может нанести вред окружающей среде, когда будет таять.

По словам-де Йонг, Китаю потребовалось до 2 млн кубометров воды (достаточно, чтобы наполнить 800 бассейнов олимпийского размера), чтобы произвести необходимое количество искусственного снега для трасс и подъездных дорог.

У искусственного снега есть определенные преимущества: он более плотный и обеспечивает большую устойчивость трасс. Однако в последние годы количество такого снега возросло до беспрецедентного уровня. Около 80% снега на Играх-2014 в Сочи было искусственным. 4 года спустя в Пхенчхане эта доля возросла до 90%.

На этот раз проблема еще и в том, что засушливый регион Чжанцзякоу не идеален для производства снега.

За последние четыре десятилетия среднее количество осадков зимой составмло 7,9 мм. В швейцарском Давосе в декабре выпадает в 9 (!) раз больше. По оценкам Гринпис, температура в Пекине может вырасти в среднем на 2,4 градуса Цельсия по мере потепления планеты. Более теплый климат уже сократил зиму в регионе более чем на 10 дней по сравнению с 1970-ми.

В Чжанцзякоу сухая погода приводит к тому, что значительное количество воды во время производства снега, как правило, теряется из-за испарения и сильных ветров. Кроме того, инженерам приходится закачивать воду в сухую почву, чтобы заморозить землю, прежде чем сверху можно будет покрыть ее искусственным снегом.

***

Это не помешало Китаю инвестировать значительные средства в Чжанцзякоу с тех пор, как Пекин в 2015 году получил право на Олимпиаду.

Сегодня здесь 7 оживленных лыжных курортов, и город ежегодно принимает 3 миллиона туристов. Дорога из Пекина на высокоскоростном поезде, запущенном в 2019 году, занимает всего 50 минут, что позволяет совершать короткие поездки на выходные.

По данным Государственного управления по делам физкультуры и спорта, Китай уже достиг амбициозной цели — привлечь 300 млн человек к занятиям зимними видами спорта. По всей стране построили 650 катков и 800 лыжных курортов.

Один из самых популярных курортов Чжанцзякоу — Тайву — уже сейчас выглядит как быстро развивающийся городок с роскошными спортивными магазинами, дорогими отелями и ресторанами. Власти заявляют, что Игры — поворотный момент, поскольку инвестиции в инфраструктуру и создание рабочих мест, связанных с зимними видами, вывели из нищеты более 430 тысяч местных жителей.

Тем не менее, чиновники осознают, какую нагрузку Олимпиада оказывает на водоснабжение Чжанцзякоу. Чжао Вэйдун, представитель оргкомитета Игр-2022 в Пекине, заявил, что почти 10% воды, потребляемой в Чунли (районе Чжанцзякоу), использованы для производства снега.

Чтобы уменьшить нагрузку и сократить добычу подземных вод, вблизи олимпийских объектов Китай построил 11 резервуаров для сбора 530 тысяч кубометров воды из поверхностного стока, осадков и талого снега. Также, по словам Чжао, по трубопроводу пойдет вода из хранилища в городе Юньчжоу, находящегося в двух часах езды.

Эксперты предупреждают, что такой подход все равно нарушит естественный круговорот воды в регионе. МОК даже отметил эту проблему как одну из главных при рассмотрении заявки Китая на Игры. Пекин «недооценил количество воды, которое потребуется для производства снега» и «переоценил способность повторно использовать воду, применяющуюся для производства снега», отмечается в отчете МОК, опубликованном в 2015 году.

Вода — не единственная экологическая проблема.

Производство снега в таких масштабах — энергоемкий процесс, который может приводить к выбросам тонн согревающих планету газов. Однако, по-видимому, этот риск невысок, поскольку все снежные пушки, используемые для Игр, питаются от близлежащих ветряных электростанций. Так утверждает Цзя Маотин, глава компании Aoti Construction Development Ltd., которая построила несколько объектов.

За пределами лыжных курортов Чунли раскинулись бесконечные мили коричневых холмов, известных как пояс бедности вокруг столицы. Даже с его сухим климатом регион Чжанцзякоу долгое время использовался в качестве основного водного ресурса для Пекина, который также страдает от нехватки воды. При небольшом количестве фабрик основная экономическая деятельность вращалась вокруг сельского хозяйства и животноводства, пока не случился толчок к развитию зимнего туризма.

«Должен быть баланс между защитой природы и развитием, — считает Чжан Цзюньфэн, основатель Le Shui Xing, китайской неправительственной организации, которая занимается защитой рек и обеспечением равного доступа к воде. — Не все так плохо. Вода в любом случае не использовалась бы местными жителями, потому что большая ее часть уходит на потребности Пекина. Теперь хотя бы часть воды остается и способствует развитию Чжанцзякоу».

Многие китайцы верят, что процветание региона — уже в ближайшем будущем. 60-летний фермер Чэнь Цзяньюн устроился на вторую работу — уборщиком в Тайву. Он рад, что курорты нанимают таких местных, как он, в холодные месяцы, когда они не могут заниматься сельским хозяйством.

Но не все рады переменам.

54-летний Жэнь переехал после того, как его деревню снесли, чтобы освободить место для роскошных отелей. Развитие привело к уничтожению лесов и деградации почвы в этом районе, говорит Жэнь, назвавший только свою фамилию. Он зарабатывает 2750 юаней (430 долларов) в месяц, убирая лед с улицы; эта работа была частью сделки, которую он заключил с застройщиком, забравшим его землю.