Фигуристки Валиева, Щербакова и Трусова провели тренировку коротких программ на Олимпиаде

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку коротких программ на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Абсолютная рекордсменка мира Валиева откатала практически без ошибок, делая упор на тройной аксель. Чемпионка мира Щербакова отрабатывала каскад, Трусова также работала над тройным акселем.

Спортсменку, которая выступит в короткой программе командного турнира Олимпиады, руководство Федерации фигурного катания на коньках России огласит 5 февраля.