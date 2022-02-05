Организаторы Игр отреагировали на жалобы на еду в карантинном отеле Пекина

«Съедаю три горсти макарон, потому что остальное есть невозможно». Васнецова разнесла пекинскую еду, у других тоже претензии

Как отмечает Аверьянов, принимающая сторона с пониманием отнеслась к жалобам российской биатлонистки Валерии Васнецовой. Он обратил внимание, что питание изменили: на завтрак появился йогурт и лосось. Аверьянов назвал это стандартным гостиничным питанием без изысков. Также Аверьянов заявил о том, что Васнецовой должны организовать в номере велотренажер для поддержания спортивной формы.