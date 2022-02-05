Антон Сихарулидзе: «Пусть первые номера катают и произвольную!»

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание.

Командный турнир. Положение после 3 видов из 8:

1. США — 28 очков

2. Россия — 26

3. Китай — 21

4. Япония — 20

5. Италия— 18

6. Канада — 16

7. Грузия — 15

8. Чехия — 12

9. Украина — 4

10. Германия — 3.

Командный турнир начался для нас с яркого выступления Марка Кондратюка. В короткой программе он занял третье место, уступив лишь двум гениям мужского одиночного катания — американцу Нейтану Чену и японцу Шоме Уно.

Конечно, в программе были шероховатости, но все равно парень заслуживает самых добрых слов. Ему 18 лет, по большому счету, только в этом сезоне начал кататься на взрослом уровне. К тому же Олимпиада — особенный турнир. Невероятное давление, жуткий ажиотаж… Не каждый совладает с нервами.

Марк справился. Его можно поздравить и поблагодарить за внятное стойкое катание. Он боролся всю программу — и с элементами, и с самим собой. И главное — устоял!

Потом на лед вышли танцевальные дуэты. Виктория Синицина и Никита Кацалапов тоже были великолепны, за исключением одного-единственного эпизода, когда наш фигурист допустил маленькую ошибку, причем не в каком-то сложном элементе, а в дорожке шагов. Досадная случайность, от которой никто не застрахован. Но она стоила ребятам первого места, поскольку американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью римт-танец отработали безукоризненно. По-моему, это их лучший прокат в карьере.

А дальше соревновались пары, где развернулась острейшая борьба между нашими фигуристами и китайскими. Суй/Хань — дуэт опытный: двукратные чемпионы мира, серебряные призеры Игр-2018. Но и у наших ребят, несмотря на молодость, титулов хватает. Анастасия Мишина с Александром Галлямовым — действующие чемпионы мира и Европы.

В Пекине они выходили на лед последними, что всегда непросто, ведь ты видишь оценки конкурентов, не можешь от них абстрагироваться. Вдобавок китайцы катались прямо перед Настей и Сашей, да так лихо, что установили мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар, набрав 82,83 балла. Это действительно их лучший прокат.

Хотя тут, безусловно, надо учитывать фактор «своего поля». Суй/Хань вообще главная надежда Китая на олимпийское золото в фигурном катании. В личном турнире три наших дуэта ждет огненная дуэль. Кто чище откатает, тот и победит.

Что касается командника, то в короткой программе Мишина с Галлямовым были невероятно хороши! Ни одной ошибки! Уступили китайцам какие-то крохи — 19 сотых…

Кстати, об оценках. Не согласен с теми, кто говорит, будто в пятницу оба российских дуэта засудили. Применительно к танцам рассуждать на эту тему вообще бессмысленно. Кацалапов ошибся — это и предопределило итоговый расклад. Но я уверен, что при безупречном прокате Вика и Никита смогут опередить американцев.

На мой взгляд, в парах судейство тоже было справедливым. И наши, и китайцы продемонстрировали высочайший уровень катания. Отсюда — микроскопический разрыв в оценках.

Еще одна горячая тема последних дней — состав российской сборной на вторую половину командника. Будут ли замены? И сколько — одна или две? Если бы решение зависело исключительно от меня, я бы обошелся без рокировок.

В этом сезоне у нас есть явные лидеры в каждой дисциплине. Логично, что им и доверили выступить в короткой программе. Ребята сейчас на ходу, в шикарной форме. Ну и зачем что-то менять?

Да, Камилу Валиеву в Пекине мы пока в деле не видели, но я ориентируюсь на результаты текущего сезона, а проводит его Камила впечатляюще. Даже небольшие помарки не мешают ей побеждать. Общий уровень катания, набор элементов и компонентов настолько высок, что она обходит любого соперника.

Так что я бы предложил без замен. Пусть первые номера катают и произвольную!

К выбору состава нужно подойти прагматично. Нет смысла искусственно увеличивать количество медалистов, подтягивать кого-то на пьедестал ради красивой строчки в досье. В команднике нельзя думать об отдельных спортсменах. Для этого существуют индивидуальные соревнования, которые скоро начнутся. Вот там у каждого будет шанс проявить себя и побороться за медаль.