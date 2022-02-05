Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

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Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 8
09:05скороКитайСША
Керлинг. Микст. Сессия 8
09:05скороЧехияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 8
09:05скороШвецияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 8
09:05скороАвстралияИталия
Прыжки с трамплина. Мужчины
09:20скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
Лыжные гонки. Женщины
10:45скороСкиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Коньки. Женщины
11:30скоро3 000 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороЯпонияДания
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороЧехияШвеция
Биатлон. Микст
12:00скороСмешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Фристайл. Мужчины
13:00скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
13:45скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро500 м. Женщины. Квалификация
Санный спорт. Мужчины
14:10скороОдиночка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
14:30скороМогул. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Мужчины
14:38скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороВеликобританияИталия
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороНорвегияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороЧехияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороСШАКанада
08:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Антон Сихарулидзе: «Пусть первые номера катают и произвольную!»

Авторская колонка олимпийского чемпиона — специально для «СЭ».

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Источник: Спорт-Экспресс

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание.
Командный турнир. Положение после 3 видов из 8:
1. США — 28 очков
2. Россия — 26
3. Китай — 21
4. Япония — 20
5. Италия— 18
6. Канада — 16
7. Грузия — 15
8. Чехия — 12
9. Украина — 4
10. Германия — 3.

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Командный турнир начался для нас с яркого выступления Марка Кондратюка. В короткой программе он занял третье место, уступив лишь двум гениям мужского одиночного катания — американцу Нейтану Чену и японцу Шоме Уно.

Конечно, в программе были шероховатости, но все равно парень заслуживает самых добрых слов. Ему 18 лет, по большому счету, только в этом сезоне начал кататься на взрослом уровне. К тому же Олимпиада — особенный турнир. Невероятное давление, жуткий ажиотаж… Не каждый совладает с нервами.

Марк справился. Его можно поздравить и поблагодарить за внятное стойкое катание. Он боролся всю программу — и с элементами, и с самим собой. И главное — устоял!

Потом на лед вышли танцевальные дуэты. Виктория Синицина и Никита Кацалапов тоже были великолепны, за исключением одного-единственного эпизода, когда наш фигурист допустил маленькую ошибку, причем не в каком-то сложном элементе, а в дорожке шагов. Досадная случайность, от которой никто не застрахован. Но она стоила ребятам первого места, поскольку американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью римт-танец отработали безукоризненно. По-моему, это их лучший прокат в карьере.

А дальше соревновались пары, где развернулась острейшая борьба между нашими фигуристами и китайскими. Суй/Хань — дуэт опытный: двукратные чемпионы мира, серебряные призеры Игр-2018. Но и у наших ребят, несмотря на молодость, титулов хватает. Анастасия Мишина с Александром Галлямовым — действующие чемпионы мира и Европы.

В Пекине они выходили на лед последними, что всегда непросто, ведь ты видишь оценки конкурентов, не можешь от них абстрагироваться. Вдобавок китайцы катались прямо перед Настей и Сашей, да так лихо, что установили мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар, набрав 82,83 балла. Это действительно их лучший прокат.

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Хотя тут, безусловно, надо учитывать фактор «своего поля». Суй/Хань вообще главная надежда Китая на олимпийское золото в фигурном катании. В личном турнире три наших дуэта ждет огненная дуэль. Кто чище откатает, тот и победит.

Что касается командника, то в короткой программе Мишина с Галлямовым были невероятно хороши! Ни одной ошибки! Уступили китайцам какие-то крохи — 19 сотых…

Кстати, об оценках. Не согласен с теми, кто говорит, будто в пятницу оба российских дуэта засудили. Применительно к танцам рассуждать на эту тему вообще бессмысленно. Кацалапов ошибся — это и предопределило итоговый расклад. Но я уверен, что при безупречном прокате Вика и Никита смогут опередить американцев.

На мой взгляд, в парах судейство тоже было справедливым. И наши, и китайцы продемонстрировали высочайший уровень катания. Отсюда — микроскопический разрыв в оценках.

Еще одна горячая тема последних дней — состав российской сборной на вторую половину командника. Будут ли замены? И сколько — одна или две? Если бы решение зависело исключительно от меня, я бы обошелся без рокировок.

В этом сезоне у нас есть явные лидеры в каждой дисциплине. Логично, что им и доверили выступить в короткой программе. Ребята сейчас на ходу, в шикарной форме. Ну и зачем что-то менять?

Да, Камилу Валиеву в Пекине мы пока в деле не видели, но я ориентируюсь на результаты текущего сезона, а проводит его Камила впечатляюще. Даже небольшие помарки не мешают ей побеждать. Общий уровень катания, набор элементов и компонентов настолько высок, что она обходит любого соперника.

Так что я бы предложил без замен. Пусть первые номера катают и произвольную!

К выбору состава нужно подойти прагматично. Нет смысла искусственно увеличивать количество медалистов, подтягивать кого-то на пьедестал ради красивой строчки в досье. В команднике нельзя думать об отдельных спортсменах. Для этого существуют индивидуальные соревнования, которые скоро начнутся. Вот там у каждого будет шанс проявить себя и побороться за медаль.

А здесь на первом плане интересы сборной. И задача одна — собрать такой состав, чтобы у России было золото. Это гораздо важнее личных амбиций.

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История Олимпийских игр
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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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