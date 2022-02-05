Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Нидерланды
1
0
0
3Россия
0
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Расписание событий
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40онлайнЯпония5Дания1
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40онлайнЧехия2Швеция1
Фристайл. Мужчины
13:00скороМогул. Мужчины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Женщины
13:45скороК-98. Личные соревнования. Женщины. 1-я попытка
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро500 м. Женщины. Квалификация
Санный спорт. Мужчины
14:10скороОдиночка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
14:30скороМогул. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Мужчины
14:38скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороВеликобританияИталия
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороНорвегияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороЧехияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороСШАКанада
Шорт-трек. Микст
15:23скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Санный спорт. Мужчины
15:40скороОдиночка. Мужчины. 2-й заезд
Шорт-трек. Микст
15:53скороЭстафета. Микст. Полуфинал
Прыжки с трамплина. Женщины
16:00скороК-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороСШАРоссия
Шорт-трек. Микст
16:26скороЭстафета. Микст. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороСШАЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороВеликобританияКитай
09:42 (мск), источник: БЕЛТА

Первые награды разыграют сегодня участники зимней Олимпиады в Пекине

5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сегодня станут известны первые чемпионы и призеры XXIV зимних Олимпийских игр. Будет разыграно шесть комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Главные медальные надежды белорусских болельщиков сегодня связаны с биатлоном. В полдень по минскому времени на трассе Национального биатлонного центра в Чжанцзякоу будет дан старт смешанной эстафете. На первую олимпийскую гонку тренеры белорусов заявили нынешних лидеров женской и мужской команд Динару Алимбекову, Анну Солу, Никиту Лобастова и Антона Смольского. У белорусской команды 2-й стартовый номер. Всего в стартовом протоколе сегодняшней смешанной эстафеты 20 команд.

Также сегодня в Пекине на льду Национального конькобежного овала будут разыграны первые награды в соревнованиях по конькобежному спорту. На дистанции 3000 м у женщин Беларусь представит Марина Зуева.

Без участия белорусских спортсменов сегодня определятся чемпионы и призеры в лыжных гонках (женщины, скиатлон), фристайле (мужчины, могул), шорт-треке (смешанная эстафета) и прыжках на лыжах с трамплина (женщины, средний трамплин).

Кроме того, на олимпийских аренах продолжатся квалификационные соревнования по керлингу, женскому хоккею, санному спорту и сноуборду.

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XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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