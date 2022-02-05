«У меня попа болит». Как сервисеры лыжной сборной России бьются с олимпийской трассой

На олимпийских трассах в Чжанцзякоу, где пройдут лыжные гонки, сложный снег и тугое скольжение. Тренеры сборной России говорили о том, что лыжи просто «тупят» и встают, «ката» нет, а пройденные за тренировку 20 км ощущаются как 40. Но наша сервис-бригада, кажется, побеждает в этой битве: она нашла подход к этому снегу, к этим трассам.

Что помогло? Рассказываем.

«Здорово, что привезли сюда свою штайншлифт-машину»

Для нашего сервиса сюрпризом китайский снег не стал. И это очень здорово.

«У нас страна большая, такой снег тоже есть. Всё, что за Уралом — похоже. Алдан, Семинский перевал, Тюмень — тоже искусственный снег при минус 15. Мы здесь уже неделю, к определённым выводам пришли, — отметил Пётр Трифонов.



— Конечно, здорово, что мы смогли привезти сюда свою штайншлифт-машину. Мы сейчас пробуем разные наработки, наносим и пробуем на трассе. Многое что работает. Занимается этим Сергей Лопухин, который практически не выходит из этого помещения.



Он с утра приходит, а уходит только поздно вечером. По рации вызывает нас и говорит, что лыжи готовы, мы бежим, забираем, наносим то, что нужно под конкретную погоду, отдаём спортсменам».

«Да, “кат” уже совсем другой, парни нашли работающие варианты, спортсмены это почувствовали», — рассказали тренеры нашей команды Сергей Турышев и Артём Жмурко.

Чтобы спортсмены почувствовали, как здорово катят лыжи, сервисёрам пришлось работать в жутких условиях.

«Мы замёрзли как суслики»

Об этом рассказал шеф сервис-бригады нашей команды Урмас Вяльбе.

«Холод, — сразу ответил он на вопрос о том, что было самым сложным в Чжанцзякоу. — У меня попа болит, я устал от этого холода. В первый день, как только приехали сюда в боксы, замёрзли, как суслики. Потому что долго ждали ключи от своих боксов, а потом зашли в помещение, где было −13 градусов!



Сейчас, конечно, всё уже прогрелось. Но неужели организаторы думали, что лыжи — это только мороз и снег? Так и в палатках можно работать.



Ещё одна проблема — ветер. Если бы его не было, то условия можно назвать практическим идентичными тем, что в Вершине Тёи. В Пхёнчхане четыре года назад тоже были ветер, песок, холод — казалось, что катастрофа. Но справились, да и потом потеплело. Сейчас тоже тепло обещают».

Главный вывод: наши парни приспособились к условиям олимпийской трассы. А это значит, что лыжи у наших будут катить отлично. Во всяком случае, на это можно надеяться. Кстати, норвежская сервис-бригада на Олимпиаде получила неожиданное усиление: теперь в их команде работают те сервисёры, которые давно уже работали со сборной Китая. И этот снег изучили вдоль и поперёк.