Что нужно России для победы над США в команднике фигуристов? Безупречная Валиева, надежный одиночник и помощь от Грузии

Прошли короткие программы у мужчин и пар, а также ритм-танцы у дуэтов. Пока на первом месте США. Во многом на такой расклад повлиял танцевальный турнир — если бы чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, у команд было бы равное количество баллов.

А пока с третьим местом Марка Кондратюка и двумя вторыми результатами наши отстают — у американцев на 2 балла больше (28 против 26).

Первого места Валиевой может не хватить для лидерства, нужна помощь экс-россиянки Губановой

В гонку за медалями еще не вступили девушки, и здесь Россия отыграется. Чтобы сравняться с американцами, необходима победа Камилы Валиевой и третье место американской фигуристки. По одной информации в команднике должна выступить Мэрайя Белл, позже о своем участии заявила Карен Чен. Впрочем, это не так важно — на расклады влияют лишь места.

С победой Камилы (спорить с ней за первую строчку почти некому) Россия получит 10 баллов, американка с третьим местом — 8. И даже при равенстве баллов наши останутся вторыми. Все дело в правилах: «Наивысшая сумма командных очков, полученных в двух разных дисциплинах, разрешает ничью».

У США две победы в коротких, то есть 10+10, а у нас в лучшем случае победа и второе место 10+9. По дополнительному показателю Россия — вторая. Поэтому нашим фигуристам нельзя занимать те же места в произвольной, если и американцы останутся при своих.

В короткой у женщин российская команда может и оторваться.

Для этого необходимо, чтобы Чен или Белл оказались за пределами тройки. И тут проблема — не самая большая конкуренция в женском турнире. У мужчин на третье место и 8 баллов претендуют сразу несколько человек, у женщин такого нет.

Вероятнее всего, второе место займет японка. Могут заявить Каори Сакамото, Вакабу Хигучи или Ману Кавабе. Личный рекорд в короткой у всех трех выше, чем у Белл, а Чен по этому показателю опережает только Кавабе.

Так как третьего места американки не хватит России для промежуточного лидерства, в тройку должен попасть кто-то другой. Предпочтительнее всего выглядит экс-россиянка Анастасия Губанова, теперь выступающая за Грузию. Вопрос об этом Насте уже задавали: «Обогнать американок, чтобы помочь России выиграть командник? Там как жизнь сложится, а мы будем стараться».

Анастасия Губанова | Источник: Reuters

Такая помощь точно пригодится, и она вполне реальна: да, личный рекорд Губановой ниже, чем у американок, но лучший результат в сезоне — за нее. Анастасия набирала 69,50 балла на международных стартах, Чен — 68,74, Белл — 69,37. Перевес небольшой, но все-таки есть.

Если мужчины обойдутся без срывов, судьбу золота решат парники и танцоры

Если к произвольным Россия и США все-таки подойдут с одинаковыми баллами, нашим фигуристам нужно прибавлять.

В мужском катании еще одно третье место будет отличным результатом. Именно уверенное выступление Марка Кондратюка позволило все еще претендовать на золото, несмотря на отданные баллы в танцах и парах.

Марк Кондратюк | Источник: РИА "Новости"

Преимущество США в мужском катании (выступит ли в произвольной Чен или его заменит Винсент Чжоу/Джейсон Браун) нивелируется нашим девушками. Валиева (или Анна Щербакова/Александра Трусова) в произвольной безоговорочно сильнее конкуренток. Тут японка снова претендует на второе место. А вот Губанова, вероятно, не поможет — Грузия пока не проходит во вторую часть командника (туда отбираются пять сборных по итогам коротких программ).

В парах Россия окажется выше США почти при любых раскладах. Вот только взять максимальную десятку снова помешают китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Изначально их участие в произвольной не планировалось, но команда настроилась на борьбу с японцами за бронзу.

Идеальный расклад в парах — первое место наших (это тоже реально, особенно без замены Анастасии Мишиной и Александра Галлямова) и отличные японцы.

Если Рику Миура и Риючи Кихара обойдут американцев (это почти удалось в короткой), Россия отыграет 3 балла одним выступлением. В таком случае результаты танцев не имеют особой важности — ниже третьего места Синицина и Кацалапов вряд ли опустятся. Конечно, если все пройдет без срывов.

Если же в парах все сложится так же, как и в короткой, судьбу золота решат танцоры. Все просто: Синицина и Кацалапов выигрывают произвольный танец — Россия первая (даже не придется считать дополнительные показатели). Так что разговоры о возможной замене в танцах сейчас выглядят крайне неуместными.

Виктория Синицина, Никита Кацалапов | Источник: РИА "Новости"

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Командный турнир фигуристов из соревнований с очевидным фаворитом превратился в запутанную задачу по арифметике. Многое станет понятно уже 6 февраля — после короткой у женщин и произвольной у мужчин, ну, а главный ответ получим 7-го.