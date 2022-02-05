Все российские прыгуны прошли квалификацию на нормальном трамплине на Играх
ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Российские прыгуны с трамплина выступят в основных соревнованиях на нормальном трамплине на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Российские прыгуны с трамплина выступят в основных соревнованиях на нормальном трамплине на Олимпийских играх в Пекине.
Квалификация проходит в субботу, в ней участвуют 53 спортсмена. В основные соревнования пробьются 50 лучших. Россияне Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов и Михаил Назаров выполнили свои попытки и не попали в число трех худших прыгунов.
Основные соревнования пройдут 6 февраля.