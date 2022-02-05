Первый соревновательный день Олимпиады: итоги

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Первыми в борьбу за медали вступили лыжницы. Норвежка Тереза Йохауг первенствовала в скиатлоне 2×7.5 км. Россиянка Наталья Непряева завоевала серебро, принеся первую медаль Игр в Пекине сборной России. Бронзовым призером стала представительница Австрии Тереза Штадлобер. Без медалей остались три российские лыжницы. Анастасия Рыгалина завершила гонку на 8-м месте, Татьяна Сорина стала 11-й, Юлия Ступак заняла 24-е место.

Конькобежка из Нидерландов Ирене Схаутен с олимпийском рекордом завоевала золото на дистанции 3000 метров. Второе место досталось итальянке Франческе Лоллобриджиде, бронзовым призером стала представительница Канады Изабель Вайдеман. Россиянки Евгения Лаленкова и Наталья Воронина заняли 10-е и 11-е места соответственно.

Сборная России по биатлону стала бронзовым призером в смешанной эстафете 4×6 км, преодолев дистанцию за 1:06:47.1 с одним штрафным кругом и 13-ю промахами. В составе российской команды на дистанцию вышли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Золото завоевала сборная Норвегии, на втором месте финишировала команда Франции.

В дисциплине могул среди фристайлистов лучшим стал представитель Швеции Вальтер Вальберг. Серебро завоевал канадец Микаэль Кингсбери, бронзовым призером стал японец Икуми Хорисима. Россияне Никита Новицкий и Никита Андреев не пробились в финал.

Словенская прыгунья на лыжах с трамплина Урша Богатай завоевала золото в индивидуальных соревнованиях. Серебро выиграла немка Катарина Альтхаус, бронза досталась еще одной представительнице Словении, Нике Крижнар. Лучшая из россиянок, Ирина Аввакумова, заняла 7-е место. Ирма Махиня, Александра Кустова и Софья Тихонова заняли 10-е, 17-е и 26-е места соответственно.

В смешанной эстафете в шорт-треке первенствовала сборная Китая. Серебро досталось сборной Италии, бронзу завоевала команда Венгрии. Сборная России, которую представляли Софья Просвирнова, Елена Серегина, Семен Елистратов и Констатин Ивлиев, выбыла из борьбы за медали в полуфинале.

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