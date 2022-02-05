Первый соревновательный день Олимпиады: итоги

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Словения
1
0
1
7Россия
0
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Шорт-трек. Микст
15:23скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Санный спорт. Мужчины
15:40скороОдиночка. Мужчины. 2-й заезд
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороСШАРоссия
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороСШАЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороВеликобританияКитай
Сноуборд. Женщины
6.02скороСлоупстайл. Женщины. Финал
Фигурное катание. Женщины
6.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Короткая программа
Горные лыжи. Мужчины
6.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Фигурное катание. Мужчины
6.02скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
6.02скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороАвстралияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороИталияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороКанадаЧехия
Лыжные гонки. Мужчины
6.02скороСкиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Коньки. Мужчины
6.02скоро5 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
6.02скороКитайЯпония
Фристайл. Женщины
6.02скороМогул. Женщины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Мужчины
6.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
6.02скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Первый соревновательный день Олимпиады: итоги

В первый соревновательный день на Олимпиаде в Пекине разыграли 6 комплектов наград.

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фотографий
6
фотографий

Первыми в борьбу за медали вступили лыжницы. Норвежка Тереза Йохауг первенствовала в скиатлоне 2×7.5 км. Россиянка Наталья Непряева завоевала серебро, принеся первую медаль Игр в Пекине сборной России. Бронзовым призером стала представительница Австрии Тереза Штадлобер. Без медалей остались три российские лыжницы. Анастасия Рыгалина завершила гонку на 8-м месте, Татьяна Сорина стала 11-й, Юлия Ступак заняла 24-е место.

Конькобежка из Нидерландов Ирене Схаутен с олимпийском рекордом завоевала золото на дистанции 3000 метров. Второе место досталось итальянке Франческе Лоллобриджиде, бронзовым призером стала представительница Канады Изабель Вайдеман. Россиянки Евгения Лаленкова и Наталья Воронина заняли 10-е и 11-е места соответственно.

Сборная России по биатлону стала бронзовым призером в смешанной эстафете 4×6 км, преодолев дистанцию за 1:06:47.1 с одним штрафным кругом и 13-ю промахами. В составе российской команды на дистанцию вышли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Золото завоевала сборная Норвегии, на втором месте финишировала команда Франции.

В дисциплине могул среди фристайлистов лучшим стал представитель Швеции Вальтер Вальберг. Серебро завоевал канадец Микаэль Кингсбери, бронзовым призером стал японец Икуми Хорисима. Россияне Никита Новицкий и Никита Андреев не пробились в финал.

Словенская прыгунья на лыжах с трамплина Урша Богатай завоевала золото в индивидуальных соревнованиях. Серебро выиграла немка Катарина Альтхаус, бронза досталась еще одной представительнице Словении, Нике Крижнар. Лучшая из россиянок, Ирина Аввакумова, заняла 7-е место. Ирма Махиня, Александра Кустова и Софья Тихонова заняли 10-е, 17-е и 26-е места соответственно.

В смешанной эстафете в шорт-треке первенствовала сборная Китая. Серебро досталось сборной Италии, бронзу завоевала команда Венгрии. Сборная России, которую представляли Софья Просвирнова, Елена Серегина, Семен Елистратов и Констатин Ивлиев, выбыла из борьбы за медали в полуфинале.

Самые красивые фото дня вы можете посмотреть здесь.

Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

Расписание Игр вы можете найти здесь.

Полный медальный зачет вы можете посмотреть здесь.

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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