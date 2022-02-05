Немецкая конькобежка повторила рекорд по количеству участий в зимних Играх

Данная Олимпиада стала для Пехштайн восьмой в карьере. Она сравнялась с рекордсменом по этому показателю японским прыгуном на лыжах с трамплина Нориаки Касаи, он выступил на восьми подряд Олимпийских играх с 1992 по 2018 год.

Также Пехштайн стала самой возрастной участницей зимних Олимпийских игр, превзойдя рекорд саночницы Анны Абернати, представлявшей Американские Виргинские острова, которая участвовала в Олимпийских играх 2002 года в возрасте 48 лет 307 дней. Пехштайн 22 февраля исполнится 50 лет.