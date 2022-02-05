Немецкая конькобежка повторила рекорд по количеству участий в зимних Играх

Данная Олимпиада стала для Пехштайн восьмой в карьере. Она сравнялась с рекордсменом по этому показателю японским прыгуном на лыжах с трамплина Нориаки Касаи, он выступил на восьми подряд Олимпийских играх с 1992 по 2018 год.
Также Пехштайн стала самой возрастной участницей зимних Олимпийских игр, превзойдя рекорд саночницы Анны Абернати, представлявшей Американские Виргинские острова, которая участвовала в Олимпийских играх 2002 года в возрасте 48 лет 307 дней. Пехштайн 22 февраля исполнится 50 лет.
При этом она не станет старейшей представительницей конькобежного спорта на зимних Олимпийских играх. Этот рекорд принадлежит британцу Альберту Теббиту, которому было 52 года во время участия в Олимпиаде 1924 года.