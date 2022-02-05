Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Нидерланды
1
0
0
3Россия
0
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро500 м. Женщины. Квалификация
Санный спорт. Мужчины
14:10скороОдиночка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
14:30скороМогул. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Мужчины
14:38скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороВеликобританияИталия
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороНорвегияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороЧехияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороСШАКанада
Шорт-трек. Микст
15:23скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Санный спорт. Мужчины
15:40скороОдиночка. Мужчины. 2-й заезд
Шорт-трек. Микст
15:53скороЭстафета. Микст. Полуфинал
Прыжки с трамплина. Женщины
16:00скороК-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороСШАРоссия
Шорт-трек. Микст
16:26скороЭстафета. Микст. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороСШАЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороВеликобританияКитай
Сноуборд. Женщины
6.02скороСлоупстайл. Женщины. Финал
Фигурное катание. Женщины
6.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Короткая программа
Горные лыжи. Мужчины
6.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Фигурное катание. Мужчины
6.02скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Произвольная программа
12:56 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанка с рекордом обошла призерку Олимпиады, но осталась без медали в Пекине-2022

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова выступила на Олимпиаде-2022 в финале на дистанции 3000 метров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2021

Морозова стартовала во второй паре в заезде вместе с американкой Мией Килбург — обладательницей бронзовой медали Олимпиады-2018 в командной гонке. Казахстанка показала время 4:04,97, но этого оказалось недостаточно для завоевания награды.

Морозова побила рекорд Казахстана на этой дистанции, который ранее принадлежал Людмиле Прокашевой (4:05.01). Ее достижение было установлено 2 марта 2001 года на чемпионате мира в Калгари.

Добавим, что Морозовой еще предстоит выступить на других дистанциях на Играх в Пекине. 7 февраля она вместе с Екатериной Айдовой будет представлена на дистанции 1500 метров, а 17-го она обе примут участие в соревнованиях на дистанции на 1000 метров. Также 19 февраля Морозова выступит в масс-старте.

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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