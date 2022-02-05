Казахстанка с рекордом обошла призерку Олимпиады, но осталась без медали в Пекине-2022

Морозова стартовала во второй паре в заезде вместе с американкой Мией Килбург — обладательницей бронзовой медали Олимпиады-2018 в командной гонке. Казахстанка показала время 4:04,97, но этого оказалось недостаточно для завоевания награды.

Морозова побила рекорд Казахстана на этой дистанции, который ранее принадлежал Людмиле Прокашевой (4:05.01). Ее достижение было установлено 2 марта 2001 года на чемпионате мира в Калгари.