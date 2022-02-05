Лыжница Ступак заявила о плохом самочувствии после первой гонки на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Юлия Ступак заявила о плохом физическом самочувствии после скиатлона на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Ступак рассказала журналистам.

Ступак заняла 24-е место в гонке, проиграв победительнице, Терезе Йохауг из Норвегии, более четырех минут.

«Первая гонка, очень плохо. Кроме того, что самочувствие плохое, нечего сказать. Это длится уже на протяжении всего сезона, это заметно. Каждый день пытаюсь бороться с этим состоянием, но ничего не могу сделать, будем что-то менять», — сказала Ступак.

«Лыжи сегодня хорошо работали, спасибо сервисменам. Груз ответственности побольше, чем был, это я чувствую точно. Не очень чувствуется олимпийская атмосфера. Может, когда я получу какую-нибудь медаль, почувствую ее, пока не получается», — добавила российская спортсменка.