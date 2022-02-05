Российская лыжница прокомментировала серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

26-летняя спортсменка призналась, что пребывает в шоке от результата. Непряева отметила, что в предыдущие дни испытывала проблемы при подготовке и удивлена своим самочувствием в день гонки. Россиянка также подчеркнула, что в Пекине очень непростые погодные условия.