Белорусские биатлонисты заняли шестое место в смешанной эстафете на Олимпиаде

Стартер белорусской эстафетной команды олимпийская чемпионка Динара Алимбекова пришла на первый огневой рубеж второй и, допустив один промах на «лежке», убежала на второй круг седьмой. На стрельбу из положения стоя Алимбекова снова прибежала второй и снова использовала один дополнительный патрон. Динара Алимбекова завершила свой этап на третьей позиции, отстав от лидера норвежки Марте Ройселанн на 31,2 сек. Принявшая эстафету Анна Сола при стрельбе лежа промахнулась трижды, а на «стойке» при сильнейших порывах ветра заработала два штрафных круга. К финишу своего этапа она пришла шестой с отставанием от нового лидера француженки Жюли Симон на 53,4 сек., отправив на дистанцию Никиту Лобастова. Стреляя лежа, белорус был безупречен, а вот на «стойке» был вынужден использовать два дополнительных патрона. На заключительный этап лидер мужской белорусской команды Антон Смольский ушел шестым, уступая лидировавшему россиянину Александру Логинову 47,2 сек. На двух огневых рубежах белорусский биатлонист промахнулся по два раза и в итоге завершил гонку на 6-й позиции. Время сборной Беларуси — 1 час 08 мин. 00,2 сек.