Бронза в биатлоне: Латыпов и Логинов спасли гонку в Пекине-2022

Сборная России отлично стартовала на Олимпиаде-2022: в копилке команды уже две медали — серебро Натальи Непряевой в скиатлоне и бронза смешанной сборной в биатлоне! Обе награды были добыты кровью и потом: как и Непряева, биатлонная сборная включилась за медальную борьбу на последних кругах.

Тренерский штаб сборной России выставил на смешанную эстафету сильнейший состав, состоящий из лидеров сборной. Оставались вопросы по первому этапу Ульяны Нигматуллиной, которая растеряла форму на январских этапах Кубка мира. Но бороться Ульяне на первом этапе, как и другим биатлонисткам, пришлось с китайским ветром, а не с соперницами. На огневом рубеже был ураган из промахов! Ошибались все, но Нигматуллина, в отличии, например, от украинцев, обошлась без штрафных кругов.

На штрафной круг Россия все-таки забежала. Усилиями Кристины Резцовой, которой пришлось отыгрывать минутное отставание после первого этапа. Благо соперницы в лице Норвегии, Франции, Италии ошибались не меньше. И вот на третий этап смешанной эстафеты Россия снова прибежала с минутным отставанием. Оставалась надежда на мужчин — у Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в текущем сезоне со стрельбой тоже не все гладко. Но где, как ни на Олимпиаде, показать свои лучшие качества?

И первым с этим отлично справился Логинов, который мало того, что отыграл минутное отставание, показав лучший ход на своем этапе, так еще и стрелял безупречно! И вот Россия уже в лидерах гонки. По близости были страшные норвежцы и французы, которые как и россияне, на заключительный этап гонки поставили лидеров команды. Эдуарду Латыпову следовало упрочить преимущество и не застревать на стрельбе. С этим Эдик справился на отлично, только вот на финише против Йоханнеса Бе и Кентена Фийона-Майе, неокрепшему после коронавируса Латыпову пришлось несладко.

Эдуард вроде держал лидерство, но в финишном створе Бе включил режим монстра, съев и россиянина, и француза. Россия прибежала третьей, хотя после двух этапов казалось, что сегодня мы останемся без медали Олимпиады. Наша страна завоевала медаль Игр в биатлоне впервые с 2014 года — на Играх в Сочи Евгений Гараничев стал бронзовым призером в индивидуальной гонке.

После такой смешанной эстафеты есть уверенность, что в других гонках Олимпиады россияне точно поборются за медали. Для каждого из четверки сборной России в смешанной эстафете бронза — первая олимпийская награда в карьере. Дай Бог, не последняя!

Олимпийские игры в Пекине, Китай

Биатлон

Смешанная эстафета 4×6

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:06.45,6 (3+13).

2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) +0,9 (3+11).

3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +1,5 (1+13).

4. Швеция (Ханна Оберг, Эльвира Оберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 41,0 (0+13).

5. Германия (Ванесса Фойгт, Дениз Херманн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — 1.05,5 (2+18).