Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Словения
1
0
1
4Россия
0
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Санный спорт. Мужчины
14:10скороОдиночка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
14:30скороМогул. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Мужчины
14:38скоро1 000 м. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороВеликобританияИталия
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороНорвегияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороЧехияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 9
15:05скороСШАКанада
Шорт-трек. Микст
15:23скороЭстафета. Микст. Четвертьфинал
Санный спорт. Мужчины
15:40скороОдиночка. Мужчины. 2-й заезд
Шорт-трек. Микст
15:53скороЭстафета. Микст. Полуфинал
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10онлайнСШАРоссия
Шорт-трек. Микст
16:26скороЭстафета. Микст. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороСШАЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороВеликобританияКитай
Сноуборд. Женщины
6.02скороСлоупстайл. Женщины. Финал
Фигурное катание. Женщины
6.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Короткая программа
Горные лыжи. Мужчины
6.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Фигурное катание. Мужчины
6.02скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
6.02скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороНорвегияШвеция
14:23 (мск), источник: Московский комсомолец

Бронза в биатлоне: Латыпов и Логинов спасли гонку в Пекине-2022

В Пекине-2022 был разыгран второй комплект медалей Олимпиады. У сборной России после серебра Натальи Непряевой в скиатлоне есть бронза в биатлоне! Смешанная эстафета началась для нас тревожно, но мужская часть сборной России не подвела: Александр Логинов и Эдуард Латыпов добыли медаль, которая могла быть и золотой, если бы не Йоханнес Бе. «МК-Спорт» подвел итоги смешанной эстафеты на ОИ-2022.

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Источник: Reuters

Сборная России отлично стартовала на Олимпиаде-2022: в копилке команды уже две медали — серебро Натальи Непряевой в скиатлоне и бронза смешанной сборной в биатлоне! Обе награды были добыты кровью и потом: как и Непряева, биатлонная сборная включилась за медальную борьбу на последних кругах.

Тренерский штаб сборной России выставил на смешанную эстафету сильнейший состав, состоящий из лидеров сборной. Оставались вопросы по первому этапу Ульяны Нигматуллиной, которая растеряла форму на январских этапах Кубка мира. Но бороться Ульяне на первом этапе, как и другим биатлонисткам, пришлось с китайским ветром, а не с соперницами. На огневом рубеже был ураган из промахов! Ошибались все, но Нигматуллина, в отличии, например, от украинцев, обошлась без штрафных кругов.

На штрафной круг Россия все-таки забежала. Усилиями Кристины Резцовой, которой пришлось отыгрывать минутное отставание после первого этапа. Благо соперницы в лице Норвегии, Франции, Италии ошибались не меньше. И вот на третий этап смешанной эстафеты Россия снова прибежала с минутным отставанием. Оставалась надежда на мужчин — у Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в текущем сезоне со стрельбой тоже не все гладко. Но где, как ни на Олимпиаде, показать свои лучшие качества?

И первым с этим отлично справился Логинов, который мало того, что отыграл минутное отставание, показав лучший ход на своем этапе, так еще и стрелял безупречно! И вот Россия уже в лидерах гонки. По близости были страшные норвежцы и французы, которые как и россияне, на заключительный этап гонки поставили лидеров команды. Эдуарду Латыпову следовало упрочить преимущество и не застревать на стрельбе. С этим Эдик справился на отлично, только вот на финише против Йоханнеса Бе и Кентена Фийона-Майе, неокрепшему после коронавируса Латыпову пришлось несладко.

Источник: Reuters

Эдуард вроде держал лидерство, но в финишном створе Бе включил режим монстра, съев и россиянина, и француза. Россия прибежала третьей, хотя после двух этапов казалось, что сегодня мы останемся без медали Олимпиады. Наша страна завоевала медаль Игр в биатлоне впервые с 2014 года — на Играх в Сочи Евгений Гараничев стал бронзовым призером в индивидуальной гонке.

После такой смешанной эстафеты есть уверенность, что в других гонках Олимпиады россияне точно поборются за медали. Для каждого из четверки сборной России в смешанной эстафете бронза — первая олимпийская награда в карьере. Дай Бог, не последняя!

Олимпийские игры в Пекине, Китай

Биатлон

Смешанная эстафета 4×6

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:06.45,6 (3+13).

2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) +0,9 (3+11).

3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +1,5 (1+13).

4. Швеция (Ханна Оберг, Эльвира Оберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 41,0 (0+13).

5. Германия (Ванесса Фойгт, Дениз Херманн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — 1.05,5 (2+18).

6. Беларусь (Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский) — 1.14,6 (2+14).

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
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