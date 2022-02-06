Легкоатлет, диджей и небинарный фигурист. Самые необычные спортсмены зимней Олимпиады-2022

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Словения
1
0
1
8Россия
0
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороНорвегияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороАвстралияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороИталияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороКанадаЧехия
Лыжные гонки. Мужчины
10:00скороСкиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Коньки. Мужчины
11:30скоро5 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороКитайЯпония
Фристайл. Женщины
13:00скороМогул. Женщины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
14:30скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
Фристайл. Женщины
14:30скороМогул. Женщины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороКанадаАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороИталияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороШвейцарияСША
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороНорвегияВеликобритания
Санный спорт. Мужчины
16:00скороОдиночка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороШвейцарияСША
Прыжки с трамплина. Мужчины
17:00скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороКанадаИталия
08:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Легкоатлет, диджей и небинарный фигурист. Самые необычные спортсмены зимней Олимпиады-2022

На зимних Олимпийских играх в Пекине выступят более трех тысяч спортсменов из 95 стран мира, среди них есть заслуженные чемпионы, будущие звезды и просто те, кто посвятил всю жизнь спорту высших достижений. Однако встречаются и такие атлеты, которые на Играх оказались если и не случайно, то благодаря сумасшедшему стечению обстоятельств. «Лента.ру» рассказывает о самых необычных участниках Олимпиады-2022.

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Источник: Instagram Бенджамина Александра

Небинарный опцион

Одним из самых заметных и даже скандальных участников Олимпиады уже стал американский фигурист Тимоти Ледюк, который выступает в парном катании вместе с Эшли Кейн-Гриббл. Биография спортсмена незаурядна со всех сторон. Во-первых, он пришел в фигурное катание только в 12 лет — в возрасте, в котором некоторые подопечные Этери Тутберидзе, например, начинают задумываться об окончании карьеры. Во-вторых, сначала спортсмен безуспешно пытался покорить одиночное катание, но в итоге сосредоточился на парном. В-третьих, в возрасте 18 лет Ледюк нашел в себе смелость сделать каминг-аут.

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Но главный сюрприз для публики Ледюк приготовил в прошлом году. В одном из интервью 30-летний американец объявил себя небинарным спортсменом, то есть тем, кто не определяет себя мужчиной или женщиной. При этом никаких операций по смене пола он не делал и в женское одиночное катание уходить не собирался, однако некоторых экспертов, прежде всего российских, новость о появлении на Олимпиаде первого в истории небинарного спортсмена почему-то задела.

В какой он категории будет выступать — в мужчинах или женщинах? В паре с женщиной? Сам же он как мужчина, выходит. И изначально он мужчиной был, получается. Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать. Не хочу
Александр Жулин
российский тренер

Ледюк по ходу карьеры сменил несколько партнерш, но наилучших результатов достиг именно вместе с Кейн-Гриббл. Они дважды выиграли чемпионат США, в том числе последний, а также попадали в призы на этапах серии Гран-при. Однако ввязаться в борьбу за медали на Олимпиаде в Пекине американцы вряд ли смогут.

Вы не были на Гаити?

Небольшое островное государство в Карибском море регулярно отправляет на летние Олимпийские игры по 5−10 спортсменов, а в 1924 и 1928 годах легкоатлеты даже принесли стране бронзу и серебро, однако в зимних Играх представители Гаити никогда на участвовали. В Пекине произойдет историческое событие — отстаивать честь республики едет 19-летний горнолыжник Ричардсон Виано.

Спортсмен родился в столице Гаити Порт-о-Пренс и в трехлетнем возрасте остался сиротой

Перспективы Виано, с учетом чудовищной бедности в стране, были очень туманными, однако он вытянул счастливый билет и был усыновлен итальянцами, живущими во французских Альпах на границе с Италией. Из неблагополучной республики Гаити мальчик перебрался в уютный городок Бриансон, где занялся горнолыжным спортом. Добиться больших успехов и претендовать на попадание в сборные Италии или Франции ему не удалось, однако до Виано долетел привет с исторической родины.

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Его соотечественник Жан-Пьер Руа давным-давно перебрался во Францию и увлекся горнолыжным спортом. Впоследствии он инициировал создание Федерации лыжного спорта Гаити, что позволило ему выступить в возрасте 47 лет на чемпионате мира. Через несколько лет Руа узнал о молодом и перспективном гаитянине Виано и предложил тому начать выступать за сборную страны. Спортсмен с радостью принял предложение и с 2019 года начал представлять Гаити на международных стартах.

Квалифицироваться на Олимпиаду Виано смог благодаря приличному выступлению на чемпионате мира в феврале прошлого года. Спортсмен добрался до финала, где занял 35-е место из 44.

Я мечтал находиться здесь и впервые представлять Гаити на зимних Олимпийских играх. Надеюсь показать что в нашей стране есть нечто большее, чем землетрясения и другие стихийные бедствия
Ришарсон Виано

В условиях бушующей эпидемии коронавируса любая случайность может лишить Гаити первого в истории представителя на зимних Олимпийских играх, но федерация подстраховалась. Если Виано вдруг сдаст положительный тест, его готов заменить 19-летний Макенсон Флориндо, которого в детстве усыновила французская семья.

С дорожки на трассу

Переход в бобслей в зрелом возрасте — достаточно распространенная история. Взять того же легендарного разгоняющего Алексея Воеводу, который пришел гоняться на бобах из профессионального армрестлинга в возрасте 22 лет. Однако перевоплощение Дмитрия Лопина из легкоатлета-спринтера в бобслеиста произошло слишком уж стремительно.

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Еще в феврале 2021-го спортсмен побеждал на 60-метровке в рамках турнира «Русская зима», а уже в апреле того же года в качестве разгоняющего брал серебро в двойке и побеждал в четверке на чемпионате России. В обоих случаях место пилота занимал Максим Андрианов. После этого 30-летний Лопин был включен в состав сборной страны для выступления на Кубке мира, его лучшим результатом в нынешнем сезоне стало шестое место в немецком Винтерберге в соревнованиях четверок.

Попадание в состав олимпийской команды по бобслею является для меня неожиданным. Но еще больше я был удивлен после того, как показал один из лучших результатов во время тестирований, последнее из которых проходило в начале года в Латвии. У меня в прошлом феврале были совершенно другие планы. Но жизнь сложилась так
Дмитрий Лопин

На Олимпиаде в Пекине солировать в составе сборной России должен пилот Ростислав Гайтюкевич, который со своими экипажами заезжал в призы на этапах Кубка мира и теоретически может зацепить медали и в двойках, и в четверках. Лопин же будет выступать вместе с Андриановым, который тоже едет в Пекин не просто прокатиться по красивой трассе. Сам экс-легкоатлет целей на Игры не озвучивает. Главной задачей он называет сам факт выступления, что в условиях пандемии удастся далеко не всем.

Вставай на лыжи

Ямайка, как бы это странно ни звучало, имеет богатые традиции в бобслее. В этом виде спорта островное государство было представлено практически на всех Олимпиадах с 1988 года. Исключением стали Игры-2006 в Турине. Помимо бобслеистов, Ямайку в 2010 году во фристайле представил Эррол Керр, а четыре года назад в соревнованиях скелетонистов принял участие Энтони Уотсон. В Пекине в список олимпийских видов спорта, освоенных ямайцами, добавятся горные лыжи.

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Бенджамин Александр вырос в семье ямайца и англичанки в городе Нортгемптоне, находящемся между Лондоном и Бирмингемом. В это трудно поверить, но в детстве он профессионально не занимался спортом, а после окончания школы отучился на инженера. Позже Александр увлекся музыкой и стал профессиональным диджеем. Около десяти лет будущий горнолыжник гастролировал по разным странам мира, участвовал в музыкальных фестивалях и неплохо зарабатывал. Однако все изменилось в 2015 году, когда англичанин впервые оказался на горнолыжном склоне в Канаде.

Новое увлечение настолько поглотило Александра, что он решил сделать из него нечто большее, чем просто хобби. В 2019-м британец продемонстрировал свои успехи профессиональному американскому горнолыжнику Гордону Грею. Тот назвал технику Александра ужасной, однако был поражен тем, с какой скоростью новичок летит по склону. «Технике обучить можно, а бесстрашию — нет», — резюмировал американец. Эта оценка вполне удовлетворила Александра, который выбрал для себя гигантский слалом, получил ямайский паспорт и начал заявляться на международные соревнования.

Я бы не затеял все это, если бы знал, сколько потребуется трудиться. Но я не привык сдаваться, в своей жизни всегда руководствуюсь принципом «сделай или умри»
Бенджамин Александр

Описание сложной системы квалификации горнолыжников для участия в Олимпиаде достойна отдельного текста. Чтобы преодолеть отбор, Александру очень пригодились математический склад ума и инженерное образование. Новоиспеченный ямаец анализировал состав участников и сложность трассы, подбирая для себя турниры, где у него будут шансы набрать максимальное количество рейтинговых очков. Тактика принесла успех: 38-летний спортсмен, который пришел в горные лыжи совсем недавно, заслужил право выступить в Пекине.

Кстати, Александр пока так и не обзавелся личным тренером

Спортсмен рассказывает, что ему с трудом хватает собственных средств на экипировку и поездки на турниры. Однако недавно у ямайца появились спонсоры, которые компенсируют 10−15 процентов расходов. Благодаря участию в Олимпиаде горнолыжник рассчитывает серьезно увеличить этот процент.

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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