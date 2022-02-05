«Эдик ошибся, полез первым». Каминский — о драматичной развязке смешанной эстафеты

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Словения
1
0
1
7Россия
0
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороСШАЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороВеликобританияКитай
Сноуборд. Женщины
6.02скороСлоупстайл. Женщины. Финал
Фигурное катание. Женщины
6.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Короткая программа
Горные лыжи. Мужчины
6.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Фигурное катание. Мужчины
6.02скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
6.02скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороАвстралияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороИталияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороКанадаЧехия
Лыжные гонки. Мужчины
6.02скороСкиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Коньки. Мужчины
6.02скоро5 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
6.02скороКитайЯпония
Фристайл. Женщины
6.02скороМогул. Женщины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Мужчины
6.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
6.02скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
Фристайл. Женщины
6.02скороМогул. Женщины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 12
6.02скороКанадаАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 12
6.02скороИталияШвеция
16:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Эдик ошибся, полез первым». Каминский — о драматичной развязке смешанной эстафеты

В первой гонке Олимпиады у России — бронза, а старший тренер мужской команды Юрий Каминский мечтает о золоте.

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Источник: Reuters

В первой гонке Олимпиады у России — бронза, а старший тренер мужской команды Юрий Каминский мечтает о золоте.

Олимпийские игры-2022. Биатлон
Смешанная эстафета
1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) —1:06.45,6 (3 шт. круга + 13 доп. патронов)
2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) — 0,9 (3+11)
3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1,5 (1+13)
4. Швеция (Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 41,0 (0+13)
5. Германия (Ванесса Фойгт, Дениза Херманн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — 1.05,5 (2+18)
6. Белоруссия (Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский) — 1.14,6 (2+14).

Эта смешанная эстафета могла закончиться как угодно. Мы то безнадежно проигрывали, то уверенно лидировали. В итоге закончили в тройке. Внутри — шквал эмоций. У старшего тренера Юрия Каминского, естественно, тоже.

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— Вас поздравлять? Или…

— А можно и так и так. Обидно. Эдик ошибся, полез первым. На спуске надо было сидеть хотя бы вторым. Может, и третьим. Но нет у него такого опыта. Хотя и сам он накануне говорил, что в случае контактной борьбы надо садиться. Но в гонке не сделал этого.

— Перехлестнуло?

— С ним надо разговаривать.

— Если бы не этот карантин в Германии, сейчас было бы по-другому?

— А кто знает?

— Но можно сравнить то его состояние и нынешнее?

— А как? Здесь у нас, к сожалению, оборудования нет. Но в хорошем он состоянии, в хорошем. Надо еще посмотреть аналитику, но у меня есть ощущение, что проиграл он больше на рубеже. Один лишний доп. И долго выцеливал. А его оппонентами были два самых быстрых стрелка.

— На награждение после гонки почему не пошли?

— Награждение? Я не знал.

— Мы думали, расстроились.

— Я расстроился, но умеренно. Скажи перед стартом про бронзу — все бы согласились. Но в такой ситуации могли цеплять за золото.

— Непряева после серебра сказала, что задачу-минимум на Олимпиаду выполнила. Что насчет биатлона? Уже повторили результат ЧМ-2021.

— Будем бороться во всех гонках. И не буду скрывать: хочется золотую медаль.

— Кто не бежит индивидуалку?

— Серохвостов. Если кто-то вдруг не пожалуется на состояние.

Источник: AFP 2021

Могли занять и пятое место

— Мы приехали сюда, и с первого дня здесь был такой ветер, иногда чуть сильнее, иногда очень-очень сильный, — рассказал Александр Логинов. — Когда пришел на рубеж, то ветер не стал для меня сюрпризом. Надо было работать по такому ветру, по которому мы работали на каждой тренировке. Но все равно это приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза — очередная победа и завоеванная медаль.

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— Откуда взялись силы на последнем круге?

— Не знаю, наверное, был окрылен после хорошей стрельбы. В принципе, состояние сегодня было хорошее. Я рад, что получилось отработать от первого и до последнего метра.

— Были мысли бежать как можно быстрее, — призналась Кристина Резцова. — Я видела девчонок, которые уходили на два круга. Это была не просто ошибка, что я не попала в круг, а действительно пришлось бороться с внешними факторами. Я понимала, что нужно бежать быстрее, потому что могло случиться все что угодно в следующие два этапа. Нужно было скорее Саню (Александра Логинова. — Прим. «СЭ») отправить, чтобы он все решал.

— Позволяет ли эта медаль раскрепоститься на дальнейшие этапы Олимпиады?

— Как минимум она придаст олимпийской уверенности. Я первый раз на Олимпиаде и все равно немного сомневаюсь, могу ли я показать результат или нет. Хотя головой понимаю, что все соперники в гонке одинаковые.

— Не допускала мыслей о возможной медали в гонке. Проиграли золото или выиграли бронзу? Мы могли быть и пятыми. Так что для меня это победа. Мы все совершили ошибки, но теперь у нас отличное настроение на следующие старты, — призналась Ульяна Нигматуллина.

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— Сложный месяц выдался, — констатировал Эдуард Латыпов. — Я благодарен, что у меня есть такая поддержка, от всех тренеров. Все помогали, чтобы я как можно меньше потерял форму (во время карантина из-за ковида. — Прим. «СЭ») и подошел к Олимпиаде в лучшей форме. Задумка была убегать в начале круга. Этого не получилось, пытался натягивать весь круг. На последнем спуске сделал рывок, маленький разрыв, но этого не хватило. Ошибку допустил, выйдя вперед на спуске? Я основывался на той информации, которую давали тренеры. Так что не знаю, пока не готов обсуждать.

— Но результат выдающийся?

— Да. Мы в первый раз на Олимпийских играх, и в первой же гонке в такой конкуренции среди лучших команд мира мы занимаем третье место — это действительно очень сильный результат. Конечно, что-то не получилось. Но это мелочи по сравнению с тем что мы сегодня показали. Рад и за команду, и за нашу страну.

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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