Просвирнова и Серегина вышли в четвертьфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 500 м

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Россиянки Софья Просвирнова и Елена Серегина квалифицировались в четвертьфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине.

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Просвирнова заняла второе место в своем квалификационном забеге, она показала результат 43,331 секунды, уступив китаянке Фань Кэсинь (43,275). Серегина также стала второй в своем забеге с результатом 43,605 секунды, уступив представительнице США Кристен Сантос (43,579).

Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира из Нидерландов Сюзанне Схюлтинг победила в четвертом забеге, установив новый олимпийский рекорд. Она показала время 42,379 секунды. Другая россиянка Екатерина Ефременкова не смогла пробиться в четвертьфинал, она выступала в четвертом квалификационном забеге и заняла четвертое место, показав время 43,140 секунды.

Просвирновой 24 года, она является пятикратной чемпионкой Европы, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.