Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золото в могуле на Олимпийских играх — 2022
Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золотую медаль в соревнованиях по могулу на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золотую медаль в соревнованиях по могулу на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
Серебро взял канадец Микаэль Кингсбери. Тройку призёров замкнул японец Икума Хорисима.
Олимпийские игры. Пекин. Фристайл. Могул. Мужчины. Третий финал
Отметим, что россияне Никита Андреев и Никита Навоцкий выбыли из соревнований на более ранних стадиях.