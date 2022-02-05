Ханю до сих пор не приехал в Пекин. Японские СМИ пишут, что у него ковид

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Словения
1
0
1
7Россия
0
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороСШАЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороВеликобританияКитай
Сноуборд. Женщины
6.02скороСлоупстайл. Женщины. Финал
Фигурное катание. Женщины
6.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Короткая программа
Горные лыжи. Мужчины
6.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Фигурное катание. Мужчины
6.02скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
6.02скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороАвстралияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороИталияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороКанадаЧехия
Лыжные гонки. Мужчины
6.02скороСкиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Коньки. Мужчины
6.02скоро5 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
6.02скороКитайЯпония
Фристайл. Женщины
6.02скороМогул. Женщины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Мужчины
6.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
6.02скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
Фристайл. Женщины
6.02скороМогул. Женщины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 12
6.02скороКанадаАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 12
6.02скороИталияШвеция
16:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ханю до сих пор не приехал в Пекин. Японские СМИ пишут, что у него ковид

Стоит ли переживать за двукратного олимпийского чемпиона.

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Источник: Reuters

Пока российские болельщики гадают, где Александра Степанова и Иван Букин (по словам отца Букина — в Новогорске и вылетают в Пекин на днях), вся Япония следит за перемещениями своего кумира — Юдзуру Ханю. Его жизнь покрыта еще большими тайнами, чем наших фигуристов, и как следствие такой секретности фанаты с журналистами вынуждены сами додумывать причины и следствие тех или иных событий.

Так, Ханю пропускает командный турнир Пекина и до сих пор не прилетел в Китай. Собирается ли двукратный олимпийский чемпион в принципе участвовать в третьих Играх? Либо у него коронавирус и поездка уже под большим вопросом? Токийская пресса уверена в последнем варианте.

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На олимпийской арене Пекина показали, что Ханю снялся с соревнований

Волнения за Юдзуру начались еще в тот момент, когда федерация фигурного катания Японии объявила о пропуске спортсменом командных соревнований, а сам фигурист остался дома, хотя вся остальная сборная уже тренировалась в Пекине. Казалось бы, успокоил всех сам Ханю, заявив о фокусе на личные старты и усиленной работе над четверным акселем. Только вновь почву для конспирологии преподнесли организаторы, включив на табло во время тренировки танцоров следующее объявление: «Юдзуру Ханю, Япония. Снялся с соревнования (WD — withdraw»). Об этом пишут журналисты Yahoo Sports Japan и другие СМИ, которые добрались до Китая. Конечно же, самым логичным объяснением будет списать все на тест работы табло или банальную ошибку. Вспоминаем, как Никите Кацалапову в качестве партнерши на пресс-конференции указали Евгению Тарасову. Но не слишком ли много совпадений?

Ханю до сих пор не в олимпийском «пузыре», добровольно отказался от командного турнира, хотя он был нужен своей сборной. Шома Уно и Юма Кагияма — сильные одиночники, но если кто и способен отвоевать первое место среди мужчин у сборной США, так это Ханю. Юдзуру мог выступить либо в короткой, либо в произвольной и к тому же прочувствовать лед перед личным стартом. Вряд ли это была бы для него сверхнагрузка, к тому же в этом году Япония впервые не выглядит аутсайдером и как минимум за бронзу бороться точно будет. В этой связи каждый балл на счету, и местная федерация фигурного катания наверняка пыталась уговорить своего лидера помочь сборной. К тому же и для самого Юдзуру дополнительная медаль, пусть и не золотая, вряд ли была бы лишней. Да и долго оставаться в Японии он все равно не сможет, так как мужчины стартуют сразу после командного первенства.

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Китайцы сами вынуждают скрывать возможную болезнь избыточными мерами

Нельзя забывать и про риски с коронавирусом. Что, если в японской сборной обнаружили бы положительные тесты? Снялся бы Уно — вся ответственность на вчерашнем юниоре Кагияме. Снялись бы оба — сборная автоматически мимо произвольной программы. Ложноположительные тесты в Пекине уже реальность, глядя на «болевшего» двое суток украинца Ивана Шмуратко. В лаборатории ошиблись, а результат уже не вернуть вспять. Поэтому крайне важно ехать максимально полным составом, чтобы в крайнем случае сделать экстренную замену. С похожей проблемой столкнулась Россия, которая поставила все карты на Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. Степанова с Букиным до сих пор в Москве, и случись что с Викой или Никитой — у нас остаются разве что неопытные Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. Так что хотя бы держать Ханю в Китае на всякий случай — уже большое дело.

Выходить в команде или нет — уже другой вопрос. С учетом плотного расписания своя логика выставлять Уно и Кагияму тоже была, причем именно в таком порядке, по нисходящей претензий в личном турнире. Задача Ханю с его же слов — борьба за золото, и помешать ему в этом могут разве что Чен и омикрон. Причем если оружием против Нэтана будет четверной аксель, то вот как защититься от заражения? Сейчас вирус распространяется повсеместно, и все больше медицинских организаций призывают отказаться от карантинов и постоянного тестирования на ковид. Тем не менее в Пекине-2022 правила профилактики вируса чудовищные, и даже если у Ханю есть хотя бы подозрения на сомнительные тесты, их лучше скрывать. Иначе — проходить по специальному протоколу и заполнять еще с десяток документов. Другое дело, что один плюс-тест в самом Китае сразу же лишит Юдзуру его шанса из великого стать величайшим в истории.

Автор: Рустам Имамов

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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