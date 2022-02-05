Сборная Китая по шорт-треку выиграла золото Олимпиады после дисквалификации США в полуфинале

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Второе место заняла команда Италии. Замкнула тройку Венгрия.

Отметим, что в полуфинале произошел скандальный эпизод. Китайские спортсмены финишировали на четвертом месте и не должны были проходить в финал.

Однако после забега судьи за нарушение правил передачи эстафеты дисквалифицировали сразу две команды — сборную США, которая финишировала первой, и сборную России, которая финишировала третьей. При этом к передаче эстафеты со стороны китайской команды также были вопросы.

В итоге место США по решению судей в финале заняла команда Китая.

Для сборной страны-хозяйки Игр это первая золотая медаль на Олимпиаде в Пекине.

Шорт-трек. Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022. Мужчины/Женщины. Эстафета. Финал