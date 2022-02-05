Россия занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Россияне выиграли две награды в первый медальный день зимних Олимпийских игр в Пекине.
ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Россияне выиграли две награды в первый медальный день зимних Олимпийских игр в Пекине.
В активе сборной России по одной серебряной и бронзовой награде.
Второе место в скиатлоне заняла лыжница Наталья Непряева. Бронзовую награду завоевали биатлонисты в смешанной эстафете. В составе команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
В медальном зачете россияне делят седьмое место с командой Канады, лидируют норвежцы (две золотые медали). Вторыми идут словенцы — по одной золотой и бронзовой медали, третье место делят команды Нидерландов, Швеции и Китая (по одной золотой медали).
Полностью неофициальный медальный зачет Олимпиады-2022 в Пекине можно посмотреть здесь.