Елистратов — о дисквалификации России в полуфинале микста: судья принял правильное решение

«При передаче смены Сони и Кости мы помешали китайской команде, причём судья принял решение, что за это нужно давать пенальти. Думаю, это решение, как бы жёстко это ни звучало, было правильным, потому что действительно была помеха.



Судья принял правильное решение. Было два момента, показали на видео. Спорить просто бессмысленно. Не могу сказать, Китай запросил просмотр или нет, потому что я в этот момент переодевался, снимал коньки. Понятия не имею, кто давал запрос.



У меня сегодня не получилось ничего. Конечно, это очень обидно, но у меня ещё есть дистанция 1500 метров, можно сказать, моя любимая, коронная, в которой я завоевал больше всего титулов. Буду настраиваться туда, бороться там. А говорить, что не получилось… Всё, я проиграл. Точка. Неважно, поражение сегодня или победа, я иду до конца. Я в любом случае приехал сюда бороться до конца и я буду бороться до конца», — передаёт слова Елистратова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.