Конькобежка Марина Зуева не очень довольна стартом в Пекине

«Не очень довольна своим забегом на 3000 м. Настрой был неплохой, но по дистанции сделала не все, на что рассчитывала», — сказала белоруска, занявшая 16-е место.

Этот результат немного хуже ее 11-й позиции в Пхенчхане-2018 на этой дистанции. Тем не менее один из лидеров белорусской конькобежной команды вместе с тренерским штабом делают ставку на дистанцию 5000 м, и первый старт был тестовым — проверить свои возможности. Забеги на 5000 м состоятся в Пекине 10 февраля.