Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в первый медальный день

Так, лидер сборной Казахстана по могулу Дмитрий Рейхерд остановился в шаге от медального финала (шестерки лучших), заняв восьмое место с результатом 76,77 балла. Его партнер по команде Павел Колмаков и вовсе не сумел выйти в первый финал — он стал 11-м (69,54) во второй квалификации.

Сборная Казахстана по шорт-треку в составе Абзала Ажгалиева, Яны Хан, Ольги Тихоновой и Дениса Никиши заняла пятое место в смешанной эстафете. Также в шорт-треке выступил Адиль Галиахметов, который не смог пробиться в четвертьфинал соревнований.

Конькобежка Надежда Морозова в финале на дистанции 3000 метров обошла американку Мию Килбург — обладательницу бронзовой медали Олимпиады-2018 в командной гонке, но осталась без медали.

В скиатлоне от Казахстана у женщин (7,5 километра классическим стилем + 7,5 километра свободным стилем) выступили четыре лыжницы: Ксения Шалыгина заняла 48-е место (50:37.7), Ангелина Шурыга — 49-е (50:55.3), Валерия Тюленева — 51-е (51:30.8), Надежда Степашкина — 58-е (53:35.3).