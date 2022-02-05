«Хватит обниматься с этими русскими!» Что думают норвежцы о победе над нашими лыжниками и биатлонистами

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Словения
1
0
1
7Россия
0
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороСШАЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороВеликобританияКитай
Сноуборд. Женщины
6.02скороСлоупстайл. Женщины. Финал
Фигурное катание. Женщины
6.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Короткая программа
Горные лыжи. Мужчины
6.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Фигурное катание. Мужчины
6.02скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
6.02скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороАвстралияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороИталияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороКанадаЧехия
Лыжные гонки. Мужчины
6.02скороСкиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Коньки. Мужчины
6.02скоро5 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
6.02скороКитайЯпония
Фристайл. Женщины
6.02скороМогул. Женщины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Мужчины
6.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
6.02скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
Фристайл. Женщины
6.02скороМогул. Женщины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 12
6.02скороКанадаАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 12
6.02скороИталияШвеция
18:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Хватит обниматься с этими русскими!» Что думают норвежцы о победе над нашими лыжниками и биатлонистами

Йоханнес Бе отдал должное россиянам в смешанной эстафете, а в лыжных гонках фаворитом считают Большунова.

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Источник: AFP 2021

Российские спортсмены завоевали первые медали на Играх в Пекине. Наталья Непряева взяла серебро в лыжных гонках (скиатлон 7,5 км + 7,5 км), а наши биатлонисты пришли третьими в смешанной эстафете. В обоих случаях победителями становились норвежцы. «СЭ» собрал главные мнения норвежской стороны по этому поводу.

Золото Йохауг, объятия Непряевой, негодование Нортуга

Еще до старта Олимпиады фавориткой всех дистанционных гонок считалась Тереза Йохауг. Норвежка, которой летом исполнится 34 года, без особых проблем взяла золото в скиатлоне. Борьбу Йохауг теоретически могла навязать Наталья Непряева, победительница недавнего «Тур де Ски». К сожалению для нас, россиянка пришла к финишу второй, уступив победительнице более чем полминуты. Эта победа стала первой для Йохауг на Олимпийских играх в личных гонках.

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После финиша Йохауг и Непряева обнялись, что привело в бешенство Петтера Нортуга — двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам. «Хватит обниматься с этими русскими!» — сказал он в эфире телеканала TV2. Однако не все в Норвегии разделяют эту позицию.

«Следует отдать должное Непряевой, — написал в Twitter норвежский журналист Петтер Скинстад. — Она выдала мощный финиш». На последних метрах россиянка все-таки вырвала серебряную медаль у австрийки Терезы Штадлобер.

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«Латыпов — отличный спринтер»

Сегодня норвежцы взяли золото и в смешанной биатлонной эстафете. Они пришли первыми, опередив на финише представителей Франции и России. Наши спортсмены были близки к победе, но Йоханнес Бе на последнем этапе опередил Эдуарда Латыпова.

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«Это была совершенно дикая эстафета. Я никогда не испытывала ничего подобного!» — заявила норвежская биатлонистка Тирил Экхофф.

«И Латыпов, и Фийон Майе — отличные спринтеры, — похвалил Йоханнес Бе своих соперников по заключительному этапу. — Многое здесь решила тактика, которую мы выбрали на гонку».

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Битва Большунова и Клебо

Новой главой в противостоянии России и Норвегии в китайских горах станет дуэль Александра Большунова и Йоханнеса Клебо. Завтра они сойдутся в мужском скиатлоне. В Норвегии, как ни странно, фаворитом считают Большунова.

«Это определенно одна из самых сложных лыжных трасс, которые я видел, — сказал NRK Ханс Кристиан Стадхейм, ранее входивший в штаб сборной Норвегии. — Она находится на высоте 1700 метров над уровнем моря. Эта трасса больше подходит Александру Большунова или Ийво Нисканену (лыжнику из Финляндии. — Прим. “СЭ”). Я видел Большунова на этой неделе, он находится в отличной форме».

Большунов на Играх в Пхенчхане 2018 года завоевал три серебряные медали. В двух случаях из трех он уступил именно Йоханнесу Клебо.

Николай Егорычев

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VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
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V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
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