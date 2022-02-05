Хоккеистки сборной России проиграли США в матче Олимпиады
ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Женская сборная России уступила команде США в матче группового раунда олимпийского хоккейного турнира.
ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Женская сборная России уступила команде США в матче группового раунда олимпийского хоккейного турнира.
Встреча в Пекине завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу действующих олимпийских чемпионок. У победительниц отличились Саванна Хэрмон (13-я минута), Хилари Найт (29), Грейс Замвинкл (44), Джесси Комфер (47) и Алекс Карпентер (49).
В первом матче группового этапа на Олимпиаде в Пекине хоккеистки сборной России в пятницу обыграли со счетом 5:2 команду Швейцарии.
В турнирной таблице группы А лидируют сборные Канады и США, набравшие по шесть очков. У сборной России три балла и третье место.