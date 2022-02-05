Хоккеистки сборной России проиграли США в матче Олимпиады

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Словения
1
0
1
7Россия
0
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороСШАЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороВеликобританияКитай
Сноуборд. Женщины
6.02скороСлоупстайл. Женщины. Финал
Фигурное катание. Женщины
6.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Короткая программа
Горные лыжи. Мужчины
6.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Фигурное катание. Мужчины
6.02скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
6.02скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороАвстралияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороИталияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороКанадаЧехия
Лыжные гонки. Мужчины
6.02скороСкиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Коньки. Мужчины
6.02скоро5 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
6.02скороКитайЯпония
Фристайл. Женщины
6.02скороМогул. Женщины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Мужчины
6.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
6.02скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
Фристайл. Женщины
6.02скороМогул. Женщины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 12
6.02скороКанадаАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 12
6.02скороИталияШвеция
18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеистки сборной России проиграли США в матче Олимпиады

ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Женская сборная России уступила команде США в матче группового раунда олимпийского хоккейного турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Пекине завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу действующих олимпийских чемпионок. У победительниц отличились Саванна Хэрмон (13-я минута), Хилари Найт (29), Грейс Замвинкл (44), Джесси Комфер (47) и Алекс Карпентер (49).

В первом матче группового этапа на Олимпиаде в Пекине хоккеистки сборной России в пятницу обыграли со счетом 5:2 команду Швейцарии.

В турнирной таблице группы А лидируют сборные Канады и США, набравшие по шесть очков. У сборной России три балла и третье место.

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XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
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X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
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