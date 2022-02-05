Сборная России по хоккею отменила тренировку на Олимпиаде в воскресенье
ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Сборная России по хоккею приняла решение не проводить ледовую тренировку в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе национальной команды.
ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Сборная России по хоккею приняла решение не проводить ледовую тренировку в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе национальной команды.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
Россияне откроют турнир 9 февраля матчем против команды Швейцарии.