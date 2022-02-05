Судьи вытащили Китай и Виктора Ана к золоту? Разбираем скандал с россиянами в шорт-треке

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Словения
1
0
1
7Россия
0
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороСШАЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороВеликобританияКитай
Сноуборд. Женщины
6.02скороСлоупстайл. Женщины. Финал
Фигурное катание. Женщины
6.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Короткая программа
Горные лыжи. Мужчины
6.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Фигурное катание. Мужчины
6.02скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
6.02скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороАвстралияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороИталияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороКанадаЧехия
Лыжные гонки. Мужчины
6.02скороСкиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Коньки. Мужчины
6.02скоро5 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
6.02скороКитайЯпония
Фристайл. Женщины
6.02скороМогул. Женщины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Мужчины
6.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
6.02скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
Фристайл. Женщины
6.02скороМогул. Женщины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 12
6.02скороКанадаАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 12
6.02скороИталияШвеция
19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Судьи вытащили Китай и Виктора Ана к золоту? Разбираем скандал с россиянами в шорт-треке

Правда ли, что наших спортсменов нагло засудили в смешанной эстафете ради победы китайской сборной.

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Первый же медальный розыгрыш в шорт-треке вызвал бурные эмоции у болельщиков. В полуфинале китайские спортсмены финишировали на третьем месте и не должны были проходить в финал. Однако после забега судьи за нарушение правил передачи эстафеты дисквалифицировали сборную США, которая финишировала первой, и сборную России, которая завершила забег четвертой. При этом к передаче эстафеты со стороны китайской команды также были вопросы. Несмотря на все протесты, место американцев в финале занял Китай. В золотом забеге хозяева были быстрее всех, что принесло им первое золото на нынешних Играх. Но осадок после такой неоднозначной победы остался — и немалый.

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Повтор расставил все по своим местам

Нашу сборную в смешанной эстафете представляли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Елена Серегина. Эта дисциплина — не наш сильнейший вид в шорт-треке, поэтому чего-то особенного от сегодняшних стартов никто не ждал. Однако наша команда уверенно пробилась в полуфинал, где ее ждали соперники из Венгрии, США и Китая. Китайцев, напомним, тренирует легенда российского и корейского шорт-трека, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.

С самого начала заезд для нас не заладился. От начала до конца мы прошли на последнем месте, которое отправляло нас только в утешительный финал. Еще одни неудачники в нашем заезде — китайцы, они финишировали третьими. Но после финиша сборная Китая подала протест на итоговый результат. Дело в том, что во время одной из передач эстафет соперники помешали совершить им необходимое касание.

Итог разбирательства жюри оказался в пользу Китая — сборные США и России получили дисквалификацию и закончили выступление без утешительного финала. У наблюдавших за телетрансляцией в России такое решение вызвало бурю эмоций и недовольства. Хотя стоит глянуть повтор, чтобы убедиться в правоте судей. Американский шорт-трекист, который готовился принять эстафету, подрезал в центре круга Константина Ивлиева и китайского шорт-трекиста. Из-за этого оба спортсмена затормозили, а россиянин еще и свернул в сторону дорожки, сам допустив ошибку в передаче и помешав китайцам выполнить этот обязательный элемент.

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Бессмысленно что-то говорить

После окончания полуфинальных заездов мы с коллегами в микст-зоне расспросили на эту тему лидера нашей сборной Семена Елистратова.

— При передаче смены Сони и Кости мы помешали китайской команде, — признался наш спортсмен. — Думаю, штраф правильный, действительно была помеха. Судья принял верное решение. Спорить бессмысленно, нам показали повторы момента.

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«СЭ» связался с президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым. Он не согласен с формулировкой помехи китайцам, но подтверждает нашу ошибку при передаче эстафеты.

— Мы допустили ошибку при передаче. Говорят, что мы помешали китайцам. Честно говоря, этого я не увидел. Но факт ошибки при передаче есть. Бессмысленно что-то говорить. Не повезло, что тут сделаешь. Это шорт-трек. Здесь много происходило всяких падений и случайностей. Будем надеяться. Впереди у нас классические эстафеты на 3 и 5 километра. Надеюсь, что там нам удача улыбнется, — сказал Кравцов.

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Так что на этом можно поставить точку. Российские спортсмены ошиблись и согласны с решением судей. Плюс не стоит забывать, что мы финишировали в заезде последними, так что эта дисквалификация для нас практически ничего не изменила. Шанс на бронзу после утешительного финала — мизерный. В данном инциденте спорить с командой Виктора Ана могут разве что американцы, вина которых на первый взгляд не так очевидна. Но и они пока не спешат протестовать.

Сергей Федоров

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XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Арена Укэсун
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Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
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