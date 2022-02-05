Судьи вытащили Китай и Виктора Ана к золоту? Разбираем скандал с россиянами в шорт-треке

Первый же медальный розыгрыш в шорт-треке вызвал бурные эмоции у болельщиков. В полуфинале китайские спортсмены финишировали на третьем месте и не должны были проходить в финал. Однако после забега судьи за нарушение правил передачи эстафеты дисквалифицировали сборную США, которая финишировала первой, и сборную России, которая завершила забег четвертой. При этом к передаче эстафеты со стороны китайской команды также были вопросы. Несмотря на все протесты, место американцев в финале занял Китай. В золотом забеге хозяева были быстрее всех, что принесло им первое золото на нынешних Играх. Но осадок после такой неоднозначной победы остался — и немалый.

Повтор расставил все по своим местам

Нашу сборную в смешанной эстафете представляли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Елена Серегина. Эта дисциплина — не наш сильнейший вид в шорт-треке, поэтому чего-то особенного от сегодняшних стартов никто не ждал. Однако наша команда уверенно пробилась в полуфинал, где ее ждали соперники из Венгрии, США и Китая. Китайцев, напомним, тренирует легенда российского и корейского шорт-трека, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.

С самого начала заезд для нас не заладился. От начала до конца мы прошли на последнем месте, которое отправляло нас только в утешительный финал. Еще одни неудачники в нашем заезде — китайцы, они финишировали третьими. Но после финиша сборная Китая подала протест на итоговый результат. Дело в том, что во время одной из передач эстафет соперники помешали совершить им необходимое касание.

Итог разбирательства жюри оказался в пользу Китая — сборные США и России получили дисквалификацию и закончили выступление без утешительного финала. У наблюдавших за телетрансляцией в России такое решение вызвало бурю эмоций и недовольства. Хотя стоит глянуть повтор, чтобы убедиться в правоте судей. Американский шорт-трекист, который готовился принять эстафету, подрезал в центре круга Константина Ивлиева и китайского шорт-трекиста. Из-за этого оба спортсмена затормозили, а россиянин еще и свернул в сторону дорожки, сам допустив ошибку в передаче и помешав китайцам выполнить этот обязательный элемент.

Бессмысленно что-то говорить

После окончания полуфинальных заездов мы с коллегами в микст-зоне расспросили на эту тему лидера нашей сборной Семена Елистратова.

— При передаче смены Сони и Кости мы помешали китайской команде, — признался наш спортсмен. — Думаю, штраф правильный, действительно была помеха. Судья принял верное решение. Спорить бессмысленно, нам показали повторы момента.

«СЭ» связался с президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым. Он не согласен с формулировкой помехи китайцам, но подтверждает нашу ошибку при передаче эстафеты.

— Мы допустили ошибку при передаче. Говорят, что мы помешали китайцам. Честно говоря, этого я не увидел. Но факт ошибки при передаче есть. Бессмысленно что-то говорить. Не повезло, что тут сделаешь. Это шорт-трек. Здесь много происходило всяких падений и случайностей. Будем надеяться. Впереди у нас классические эстафеты на 3 и 5 километра. Надеюсь, что там нам удача улыбнется, — сказал Кравцов.

Так что на этом можно поставить точку. Российские спортсмены ошиблись и согласны с решением судей. Плюс не стоит забывать, что мы финишировали в заезде последними, так что эта дисквалификация для нас практически ничего не изменила. Шанс на бронзу после утешительного финала — мизерный. В данном инциденте спорить с командой Виктора Ана могут разве что американцы, вина которых на первый взгляд не так очевидна. Но и они пока не спешат протестовать.