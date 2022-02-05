Какие медали выиграет Россия на Олимпиаде 6 февраля: Большунов — наш главный шанс, Валиева дебютирует на Играх
Заводим будильники.
Заводим будильники.
После первого медального дня в активе сборной России две награды, это седьмое место в командном зачете. Побед пока нет, но у наших спортсменов есть отличные шансы взять золото уже завтра.
Горнолыжный спорт, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, санный спорт, прыжки с трамплина, сноуборд, конькобежный спорт.
7 комплектов наград в семи видах спорта:
Ранним утром по Москве продолжится командный турнир по фигурному катанию: в 04:30 стартует женская короткая программа, в 06:50 — мужская произвольная. На данный момент сборная России отстает от лидирующих США на 2 очка, ликвидировать разрыв доверено Камиле Валиевой. Кто выйдет на мужскую произвольную, официально пока неизвестно, но сценарий с заменой Марка Кондратюка выглядит далеко не самым очевидным.
В 10:00 начнется мужской скиатлон, от России побегут Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Денис Спицов. Через полтора часа после старта лыжников начнут свои разборки конькобежцы — в забеге на 5 км примут участие Сергей Трофимов, Александр Румянцев и Руслан Захаров. В 13:00 фристайлистки получат еще одну возможность побороться за финал — там уже точно будет Анастасия Смирнова, постараются составить ей компанию Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко.
В 15:00 Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров и Роман Трофимов поборются за медали в прыжках с трамплина, ну, а завершат соревновательный день саночники Семен Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич.
Александр Большунов — действующий чемпион мира в скиатлоне и один из главных фаворитов завтрашней гонки. Норвежские тренеры открыто заявляют, что погода и рельеф пекинской трассы словно специально под Сан Саныча, хитрят скандинавы или нет, узнаем на финише.
В коньках повышенное внимание будет устремлено на Сергея Трофимова — бронзового призера предолимпийского ЧМ на пятерке. Еще одной звездочкой воскресенья может стать фристайлистка Анастасия Смирнова — действующая чемпионка мира в параллельном могуле и бронзовый призер в одиночном. Завершится розыгрыш воскресных медалей заездами саночников, но там, к сожалению наши уже далеко.
Владимир Афанасьев