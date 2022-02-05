Самая возрастная участница Игр и новый рекорд в конькобежке. Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить

Самая возрастная спортсменка в истории Зимних Игр

На соревнованиях по конькобежному спорту случилось историческое событие — на лед вышла самая возрастная участница в истории зимних Олимпиад. 49-летняя Клаудиа Пехштайн из Германии приняла участие в восьмых Зимних Играх в карьере. 22 февраля Клаудии исполнится 50. Предыдущий рекорд принадлежал 48-летней Анне Абернати — саночнице из Виргинских островов.

Немецкая спортсменка финишировала с 20-м и последним результатом в соревновании, но не была разочарована.

«Я была не очень быстра, но улыбалась, потому что дошла до своей цели — участия в восьмой Олимпиаде. Это было важно для меня», — цитирует Клаудию Reuters.

Пехштайн также принадлежит рекорд по количестве Игр подряд с выигранными медалями: немка поднималась на пьедестал на пяти Олимпиадах подряд. Кроме этого, спортсменка повторила рекорд прыгуна с трамплинов, японца Нориаки Касаи, выступавшего на восьми зимних Олимпиадах. Клаудиа могла стать абсолютным рекордсменом, но пропустила Ванкувер-2010 из-за дисквалификации: Международный союз конькобежцев посчитал, что спортсменка употребила допинг из-за аномальных показателей крови.

Олимпийский рекорд в конькобежном спорте

20-летний рекорд на дистанции в 3000 метров пал: нидерландская спортсменка Ирен Схаутен преодолела дистанцию за три минуты и 56 секунд. В финале она одолела итальянку Франческу Лоллобриджиду. Примечательно, что Схаутен обновила рекорд, который принадлежал Клаудии Пехштайн. Немка установила его на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк Сити.

Историческое золото Китая

Китайская сборная по шорт-треку принесла стране-хозяйке Игр первую золотую медаль Олимпиады, победив в смешанной эстафете. Момент стал историческим: медали в этом виде разыгрывались на Играх впервые. Серебро выиграла сборная Италии, бронзу — команда Венгрии.

Но триумф китайцев запомнится и спорными моментами в полуфинале соревнований. Изначально, команда хозяев Олимпиады заняла третью строчку и не прошла в финал — первые две строчки заняли США и сборная Олимпийского комитета России (ОКР). Однако обе команды были дисквалифицированы из-за неправильной передачи эстафеты — спортсмены блокировали соперникам возможность запустить партнера на новый круг.

В итоге, вместо США и сборной ОКР в финал вышли Китай и Венгрия. Венгры смогли выиграть бронзу из-за дисквалификации команды Канады.

После двух соревновательных дней в медальном зачете лидирует Норвегия с двумя золотыми медалями: лыжница Тереза Йохауг выиграла скиатлон, а биатлонисты стали первыми в смешанной эстафете. Сборная ОКР находится на седьмой строчке с одной серебряной медалью (лыжница Наталья Непряева в скиатлоне) и бронзовой (биатлонная команда в смешанной эстафете).