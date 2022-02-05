Самая возрастная участница Игр и новый рекорд в конькобежке. Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Словения
1
0
1
7Россия
0
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороСШАЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 10
6.02скороВеликобританияКитай
Сноуборд. Женщины
6.02скороСлоупстайл. Женщины. Финал
Фигурное катание. Женщины
6.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Короткая программа
Горные лыжи. Мужчины
6.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Фигурное катание. Мужчины
6.02скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
6.02скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороНорвегияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороАвстралияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороИталияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 11
6.02скороКанадаЧехия
Лыжные гонки. Мужчины
6.02скороСкиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Коньки. Мужчины
6.02скоро5 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
6.02скороКитайЯпония
Фристайл. Женщины
6.02скороМогул. Женщины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Мужчины
6.02скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
6.02скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
Фристайл. Женщины
6.02скороМогул. Женщины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 12
6.02скороКанадаАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 12
6.02скороИталияШвеция
23:16 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Самая возрастная участница Игр и новый рекорд в конькобежке. Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить

Второй соревновательный день Зимних Игр в Пекине подошел к концу. Он подарил миру новый олимпийский рекорд в конькобежном спорте, самую возрастную участницу в истории зимней Олимпиады и первых чемпионов в смешанной эстафете по шорт-треку. «Ведомости. Спорт» — о главных сюжетах дня.

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Самая возрастная спортсменка в истории Зимних Игр

На соревнованиях по конькобежному спорту случилось историческое событие — на лед вышла самая возрастная участница в истории зимних Олимпиад. 49-летняя Клаудиа Пехштайн из Германии приняла участие в восьмых Зимних Играх в карьере. 22 февраля Клаудии исполнится 50. Предыдущий рекорд принадлежал 48-летней Анне Абернати — саночнице из Виргинских островов.

Немецкая спортсменка финишировала с 20-м и последним результатом в соревновании, но не была разочарована.

Источник: AFP 2021

«Я была не очень быстра, но улыбалась, потому что дошла до своей цели — участия в восьмой Олимпиаде. Это было важно для меня», — цитирует Клаудию Reuters.

Пехштайн также принадлежит рекорд по количестве Игр подряд с выигранными медалями: немка поднималась на пьедестал на пяти Олимпиадах подряд. Кроме этого, спортсменка повторила рекорд прыгуна с трамплинов, японца Нориаки Касаи, выступавшего на восьми зимних Олимпиадах. Клаудиа могла стать абсолютным рекордсменом, но пропустила Ванкувер-2010 из-за дисквалификации: Международный союз конькобежцев посчитал, что спортсменка употребила допинг из-за аномальных показателей крови.

Олимпийский рекорд в конькобежном спорте

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20-летний рекорд на дистанции в 3000 метров пал: нидерландская спортсменка Ирен Схаутен преодолела дистанцию за три минуты и 56 секунд. В финале она одолела итальянку Франческу Лоллобриджиду. Примечательно, что Схаутен обновила рекорд, который принадлежал Клаудии Пехштайн. Немка установила его на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк Сити.

Историческое золото Китая

Китайская сборная по шорт-треку принесла стране-хозяйке Игр первую золотую медаль Олимпиады, победив в смешанной эстафете. Момент стал историческим: медали в этом виде разыгрывались на Играх впервые. Серебро выиграла сборная Италии, бронзу — команда Венгрии.

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Но триумф китайцев запомнится и спорными моментами в полуфинале соревнований. Изначально, команда хозяев Олимпиады заняла третью строчку и не прошла в финал — первые две строчки заняли США и сборная Олимпийского комитета России (ОКР). Однако обе команды были дисквалифицированы из-за неправильной передачи эстафеты — спортсмены блокировали соперникам возможность запустить партнера на новый круг.

В итоге, вместо США и сборной ОКР в финал вышли Китай и Венгрия. Венгры смогли выиграть бронзу из-за дисквалификации команды Канады.

После двух соревновательных дней в медальном зачете лидирует Норвегия с двумя золотыми медалями: лыжница Тереза Йохауг выиграла скиатлон, а биатлонисты стали первыми в смешанной эстафете. Сборная ОКР находится на седьмой строчке с одной серебряной медалью (лыжница Наталья Непряева в скиатлоне) и бронзовой (биатлонная команда в смешанной эстафете).

Оскар Финк

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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