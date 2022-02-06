«Хулиганка!» Загитова восхитила фанатов смешным танцем на кровати: видео

Соответствующее видео 19-летняя спортсменка опубликовала в тиктоке под звук «kyz9ka Хаги Ваги — кузяка». Судя по всему, ролик был снят в Пекине, где Загитова в настоящее время работает для Первого канала на Олимпийских играх.