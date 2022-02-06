«Хулиганка!» Загитова восхитила фанатов смешным танцем на кровати: видео
Известная российская фигуристка Алина Загитова, которая является олимпийской чемпионкой 2018 года, рассмешила фанатов забавным танцем на кровати.
Известная российская фигуристка Алина Загитова, которая является олимпийской чемпионкой 2018 года, рассмешила фанатов забавным танцем на кровати.
Соответствующее видео 19-летняя спортсменка опубликовала в тиктоке под звук «kyz9ka Хаги Ваги — кузяка». Судя по всему, ролик был снят в Пекине, где Загитова в настоящее время работает для Первого канала на Олимпийских играх.
Видео собрало большое количество комментариев от подписчиков Загитовой. Поклонники фигуристки оставляют сообщения подобного характера:
dyxywlbq24of: Прикольненько. Алина — хулиганка!
dilmiev88: Бунтарка.
lia_diana569: Такая разносторонняя Алина.
vadim_0120: Красотка?
booravinskaya: Алина ты супер!!!
user7 155 634 062 852 arinacever: Это сколько же драйва у нашей Алиночки!
user441 099: Когда запретили гулять и ты пытаешься придумать себе развлечение.
user6 221 804 230 131 Svetlana: Озорная Алиночка.
Мур Мур: Красотка шикарная!
Lelya Kott: Загитова, ты что творишь.