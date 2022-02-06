Тренер украинских фигуристов обвинила в подлости российские СМИ

«Мои спортсмены не давали никакого интервью! Только нашему журналисту, который был в украинской форме и общался с ними на украинском языке! А на вопрос со стороны русского журналиста, который влез в разговор: “Общаетесь ли вы с командой ОКР?”. Ребята ответили: “Мы сейчас стараемся не общаться ни с какими командами в связи с обострением ситуации с коронавирусом” Это всё, что нужно знать о подлости русских СМИ. Тошно, противно. Как можно так с детьми? Говнюки…», — написала Батутина в своём «Фейсбуке».

Отметим, что позже Батутина удалила свой пост.