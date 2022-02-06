Турнирная таблица командных соревнований фигуристов после короткой программы у женщин
Сборная России поднялась на первое место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после короткой программы у женщин.
Сборная России поднялась на первое место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после короткой программы у женщин.
Камила Валиева одержала победу, получив за своё выступление 90,18 балла.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Турнирная таблица после четырёх программ.
Первые пять сборных выступят в произвольной программе. Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.