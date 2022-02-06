Валиева вывела сборную России на первое место в командном турнире Олимпиады
ПЕКИН, 6 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.
ПЕКИН, 6 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.
Командные соревнования фигуристов на Олимпиаде стартовали в пятницу. Короткая программа в женском одиночном катании стала первой дисциплиной второго дня турнира. 15-летняя Валиева за прокат короткой программы получила 90,18 балла. Второй результат показала японка Вакаба Хигути — 74,73 балла, третье место заняла канадка Мадлен Скизас — 69,60. Карен Чен, представляющая лидировавшую после первого дня сборную США, стала пятой — 65,20.
В финальную часть соревнований, где фигуристы исполнят произвольные программы, отобрались также команды Канады (24) и Китая (22).