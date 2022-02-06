Валиева вывела сборную России на первое место в командном турнире Олимпиады

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Словения
1
0
1
8Россия
0
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Горные лыжи. Мужчины
06:00скороСкоростной спуск. Мужчины
Фигурное катание. Мужчины
06:50скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
07:30скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороНорвегияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороАвстралияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороИталияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороКанадаЧехия
Лыжные гонки. Мужчины
10:00скороСкиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Коньки. Мужчины
11:30скоро5 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороКитайЯпония
Фристайл. Женщины
13:00скороМогул. Женщины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
14:30скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
Фристайл. Женщины
14:30скороМогул. Женщины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороКанадаАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороИталияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороШвейцарияСША
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороНорвегияВеликобритания
Санный спорт. Мужчины
16:00скороОдиночка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороШвейцарияСША
06:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Валиева вывела сборную России на первое место в командном турнире Олимпиады

ПЕКИН, 6 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

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Источник: Reuters

Командные соревнования фигуристов на Олимпиаде стартовали в пятницу. Короткая программа в женском одиночном катании стала первой дисциплиной второго дня турнира. 15-летняя Валиева за прокат короткой программы получила 90,18 балла. Второй результат показала японка Вакаба Хигути — 74,73 балла, третье место заняла канадка Мадлен Скизас — 69,60. Карен Чен, представляющая лидировавшую после первого дня сборную США, стала пятой — 65,20.

Сборная России вышла в лидеры командного турнира после первых программ во всех дисциплинах, набрав 36 очков.

В финальную часть соревнований, где фигуристы исполнят произвольные программы, отобрались также команды Канады (24) и Китая (22).

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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