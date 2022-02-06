Большунов или Клебо? Кто же самый крутой лыжник современности
Олимпийский скиатлон не даст однозначного ответа на вопрос. Но это будет битва личных врагов.
Олимпийский скиатлон не даст однозначного ответа на вопрос. Но это будет битва личных врагов.
Противостояние главных звёзд в любом виде спорта всегда приковывает интерес болельщиков. В мужских лыжных гонках таковым является битва россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо. Их первая схватка на Олимпиаде — 2022 в Пекине состоится в скиатлоне.
Эта гонка вряд ли даст ответ на вопрос — кто же самый крутой лыжник современности. Битва двух титанов будет продолжаться ещё долго, а расклад сил может поменяться.
Тренеры сборных Норвегии, Великобритании и России сошлись во мнении, что трасса олимпийского скиатлона словно изначально проектировалась под Александра Большунова. Длинные тяжёлые подъёмы, требующие невероятной «функционалки», чем россиянин всегда и отличался, спуски, которые тот же Клебо из-за особенностей скольжения не заметил и заявил, что на трассе ощущение бесконечных подъёмов.
Конечно, такие разговоры до гонки не в пользу Большунова. Это лишь создаёт дополнительное давление, хотя в случае с Александром — вряд ли он его заметит и обратит внимание. Но информационный фон таков, что лидер сборной России словно бы обязан выигрывать скиатлон.
Всё в его пользу. И победа будет восприниматься как само собой разумеющееся. Тем более, Александр — действующий чемпион мира именно в скиатлоне, дистанционные гонки у него получаются здорово.
Вот только не нужно забывать, что на результат могут повлиять разные факторы: от подготовки лыж до порывов ветра, который может отбить всякое желание убежать в отрыв. Хотя Терезе Йохауг в женском скиатлоне это не помешало. Конечно, про сорванную летнюю подготовку тоже можно напомнить, но прошло уже достаточно времени, и Большунов вместе с тренером Юрием Бородавко перестроил подготовку конкретно под Олимпиаду.
Если Клебо обыграет Большунова, вопрос о лучшем лыжнике будет закрыт?
Клебо в нынешнем сезоне был неудержим. Он рвал и метал на трассах Кубка мира после поражения от Александра Терентьева в классическом спринте в Руке.
В сезоне 2020−2021 Клебо пропустил значительную часть гонок на Кубке мира. Но в тех, в которых участвовал, у него две победы в спринтах, победа в классической разделке и два призовых места в классических масс-стартах. А также три золота с чемпионата мира. Могло быть и четыре, но спорную и скандальную ситуацию на финише марафона в Оберстдорфе забыть просто невозможно. Именно после того скандального финиша Клебо и Большунова просто невозможно представить как спортсменов, которые будут приятельски общаться.
В нынешнем сезоне Йоханнес рвёт и мечет. В семи дистанционных гонках — четыре финиша в топ-3, включая две победы. В масс-стартах он побеждал совершенно разным способом, классическую гонку на «Тур де Ски» выиграл, просто убежав от всех за несколько километров до финиша, а не рванув из-за спин соперников уже на финишной прямой.
Клебо бежит разделки и масс-старты, конёк и классику, в его активе есть и победный скиатлон, и на марафонах он теперь терпит до самого финиша. Будет ли его победа в скиатлоне сенсацией? Нисколько. Даст ли она однозначный ответ на то, что Йоханнес — лучший лыжник современности? Возможно.
Но за битвой принципиальных соперников не стоит забывать о других лыжниках. Выиграть скиатлон на Олимпиаде-2022 может и кто-то другой.
Например, норвежец Ханс Кристер Холунд. Или россиянин Денис Спицов. Или норвежец Сьюр Рёте. Или россиянин Алексей Червоткин. Или финн Ийво Нисканен. Или норвежец Пол Голдберг. Или россиянин Артём Мальцев. Или кто-то из шведов, французов, итальянцев. В стартовом протоколе — более 70 спортсменов.
Вероятность того, что ни Большунов, ни Клебо не победят в скиатлоне — высока.
Но все ждут их очной дуэли, чтобы понять — кто же всё-таки сильнее и круче.
Андрей Шитхин