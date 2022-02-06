Большунов или Клебо? Кто же самый крутой лыжник современности

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Словения
1
0
1
8Россия
0
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Горные лыжи. Мужчины
06:00скороСкоростной спуск. Мужчины
Фигурное катание. Мужчины
06:50скороКомандный турнир. Мужчины. Мужчины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
07:30скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороНорвегияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороАвстралияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороИталияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороКанадаЧехия
Лыжные гонки. Мужчины
10:00скороСкиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Коньки. Мужчины
11:30скоро5 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороКитайЯпония
Фристайл. Женщины
13:00скороМогул. Женщины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
14:30скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
Фристайл. Женщины
14:30скороМогул. Женщины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороКанадаАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороИталияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороШвейцарияСША
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороНорвегияВеликобритания
Санный спорт. Мужчины
16:00скороОдиночка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороШвейцарияСША
06:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Большунов или Клебо? Кто же самый крутой лыжник современности

Олимпийский скиатлон не даст однозначного ответа на вопрос. Но это будет битва личных врагов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Противостояние главных звёзд в любом виде спорта всегда приковывает интерес болельщиков. В мужских лыжных гонках таковым является битва россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо. Их первая схватка на Олимпиаде — 2022 в Пекине состоится в скиатлоне.

Эта гонка вряд ли даст ответ на вопрос — кто же самый крутой лыжник современности. Битва двух титанов будет продолжаться ещё долго, а расклад сил может поменяться.

Трасса под Большунова? Да, но всё решится в гонке

Тренеры сборных Норвегии, Великобритании и России сошлись во мнении, что трасса олимпийского скиатлона словно изначально проектировалась под Александра Большунова. Длинные тяжёлые подъёмы, требующие невероятной «функционалки», чем россиянин всегда и отличался, спуски, которые тот же Клебо из-за особенностей скольжения не заметил и заявил, что на трассе ощущение бесконечных подъёмов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, такие разговоры до гонки не в пользу Большунова. Это лишь создаёт дополнительное давление, хотя в случае с Александром — вряд ли он его заметит и обратит внимание. Но информационный фон таков, что лидер сборной России словно бы обязан выигрывать скиатлон.

Читайте также
Какие медали выиграет Россия на Олимпиаде 6 февраля: Большунов — наш главный шанс, Валиева дебютирует на Играх

Всё в его пользу. И победа будет восприниматься как само собой разумеющееся. Тем более, Александр — действующий чемпион мира именно в скиатлоне, дистанционные гонки у него получаются здорово.

Вот только не нужно забывать, что на результат могут повлиять разные факторы: от подготовки лыж до порывов ветра, который может отбить всякое желание убежать в отрыв. Хотя Терезе Йохауг в женском скиатлоне это не помешало. Конечно, про сорванную летнюю подготовку тоже можно напомнить, но прошло уже достаточно времени, и Большунов вместе с тренером Юрием Бородавко перестроил подготовку конкретно под Олимпиаду.
Если Клебо обыграет Большунова, вопрос о лучшем лыжнике будет закрыт?


Клебо в нынешнем сезоне был неудержим. Он рвал и метал на трассах Кубка мира после поражения от Александра Терентьева в классическом спринте в Руке.

Норвежца долгое время считали спринтером, но в прошлом и нынешнем сезоне он показывает, что превратился в настоящего дистанционщика.

В сезоне 2020−2021 Клебо пропустил значительную часть гонок на Кубке мира. Но в тех, в которых участвовал, у него две победы в спринтах, победа в классической разделке и два призовых места в классических масс-стартах. А также три золота с чемпионата мира. Могло быть и четыре, но спорную и скандальную ситуацию на финише марафона в Оберстдорфе забыть просто невозможно. Именно после того скандального финиша Клебо и Большунова просто невозможно представить как спортсменов, которые будут приятельски общаться.

В нынешнем сезоне Йоханнес рвёт и мечет. В семи дистанционных гонках — четыре финиша в топ-3, включая две победы. В масс-стартах он побеждал совершенно разным способом, классическую гонку на «Тур де Ски» выиграл, просто убежав от всех за несколько километров до финиша, а не рванув из-за спин соперников уже на финишной прямой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Клебо бежит разделки и масс-старты, конёк и классику, в его активе есть и победный скиатлон, и на марафонах он теперь терпит до самого финиша. Будет ли его победа в скиатлоне сенсацией? Нисколько. Даст ли она однозначный ответ на то, что Йоханнес — лучший лыжник современности? Возможно.

Выиграть может и кто-то другой. Вероятность этого высока

Но за битвой принципиальных соперников не стоит забывать о других лыжниках. Выиграть скиатлон на Олимпиаде-2022 может и кто-то другой.

Например, норвежец Ханс Кристер Холунд. Или россиянин Денис Спицов. Или норвежец Сьюр Рёте. Или россиянин Алексей Червоткин. Или финн Ийво Нисканен. Или норвежец Пол Голдберг. Или россиянин Артём Мальцев. Или кто-то из шведов, французов, итальянцев. В стартовом протоколе — более 70 спортсменов.
Вероятность того, что ни Большунов, ни Клебо не победят в скиатлоне — высока.

Но все ждут их очной дуэли, чтобы понять — кто же всё-таки сильнее и круче.

Андрей Шитхин

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
Главные темы
Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить в субботу
Россия склоняется к выставлению первых номеров в команднике
Большунов или Клебо: кто же самый крутой лыжник современности
Разбираем скандал с россиянами в шорт-треке
Можно ли бороться с США? Американки разгромили наших девчонок на Олимпиаде
Стали известны соперницы Валиевой в короткой программе командного турнира на ОИ-2022
Хоккеистки сборной России проиграли США в матче Олимпиады
«Хватит обниматься с этими русскими!» Что думают норвежцы о победе над нашими лыжниками и биатлонистами
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в первый медальный день
Конькобежка Марина Зуева не очень довольна стартом в Пекине
Елистратов — о дисквалификации России в полуфинале микста: судья принял правильное решение
Россия завоевала две награды в первый медальный день Олимпиады в Пекине
Сборная Китая по шорт-треку выиграла золото Олимпиады после дисквалификации США в полуфинале
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Лыжница Наталья Непряева принесла сборной России первую медаль Пекина
Первый соревновательный день Олимпиады: итоги
Ханю до сих пор не приехал в Пекин. Японские СМИ пишут, что у него ковид
Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золото в могуле на Олимпийских играх — 2022
«Эдик ошибся, полез первым». Каминский — о драматичной развязке смешанной эстафеты
Словенка Богатай выиграла золото ОИ-2022 в прыжках на лыжах с трамплина, Аввакумова — 7-я
Российские фристайлисты не примут участия в розыгрыше медалей в могуле на ОИ-2022
Просвирнова и Серегина вышли в четвертьфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 500 м
Фристайлист Андреев единственным из россиян вышел во второй финал ОИ-2022 в могуле
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Шорт-трек. Елистратов и Айрапетян не прошли квалификацию на дистанции 1000 м на Олимпиаде
Женская сборная России по хоккею закрыла заявку на Олимпиаду
Бронза в биатлоне: Латыпов и Логинов спасли гонку в Пекине-2022
Белорусские биатлонисты заняли шестое место в смешанной эстафете на Олимпиаде
Российская лыжница прокомментировала серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Нидерландская конькобежка Ирене Схаутен установила олимпийский рекорд
Российские биатлонисты взяли бронзу в смешанной эстафете на ОИ-2022
Лыжница Ступак заявила о плохом самочувствии после первой гонки на Олимпиаде
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
13Пекин-2022: лучшие кадры 5 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 5 февраля
84Открытие Олимпиады 2022
14Самые красивые российские спортсменки Олимпиады-2022
14Самые сексуальные девушки Олимпиады
13Олимпийские объекты Пекина-2022
20Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
6Лучшие кадры Олимпиады в Пекине
20Интервью на удочку, улыбки под маской и строгая охрана: первые российские спортсмены отправились на Олимпиаду
14Москвина в великолепной форме: Поздняков и Задорина открыли центр экипировки для Олимпиады в Пекине
Казахстанка с рекордом обошла призерку Олимпиады, но осталась без медали в Пекине-2022
Как же Непряева «разорвала» соперниц на финише! Есть первая медаль России на Олимпиаде
Немецкая конькобежка повторила рекорд по количеству участий в зимних Играх
Терезе Йохауг заплакала после победы в скиатлоне на зимней Олимпиаде в Пекине
Лыжница Непряева завоевала серебро и принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Горнолыжные тренировки на олимпийской трассе отменены из-за плохой погоды
Все российские прыгуны прошли квалификацию на нормальном трамплине на Играх
Что нужно России для победы над США в команднике фигуристов? Безупречная Валиева, надежный одиночник и помощь от Грузии
Москвичи смогут следить за российскими победами в Олимпиаде на билбордах
«У меня попа болит». Как сервисеры лыжной сборной России бьются с олимпийской трассой
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь