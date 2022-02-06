Американка Чен: русские фигуристки делают потрясающие вещи. Могу только мечтать о таком

«Русские девушки делают совершенно потрясающие вещи, я о таком могу только мечтать и не способна делать то, что делают они. Без сомнений, у них поразительная команда. Я особо не думаю о борьбе в командном турнире с Россией, фокусируюсь на своём катании. Если я откатала хорошо, то я счастлива, мой тренер счастлив, моя команда счастлива, лидеры команды счастливы и моя семья счастлива. Фокусируюсь только на том, что могу контролировать, а это — катание. Возможно, мой риттбергер повлияет на итоговый результат, не знаю. Я только вышла со льда, ещё ничего не проанализировала, не смотрела на оценки. Расстроена, что не смогла его приземлить, но у меня будет ещё один шанс в индивидуальном турнире», — передаёт слова Чен корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.