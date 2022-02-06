Провал США, который пропускает Россию к фигурному золоту: Карен Чен упала и проиграла сразу двум нашим (одна — под флагом Грузии)

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Словения
1
0
1
8Россия
0
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороНорвегияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороАвстралияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороИталияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 11
09:05скороКанадаЧехия
Лыжные гонки. Мужчины
10:00скороСкиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Коньки. Мужчины
11:30скоро5 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороКитайЯпония
Фристайл. Женщины
13:00скороМогул. Женщины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
14:30скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
Фристайл. Женщины
14:30скороМогул. Женщины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороКанадаАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороИталияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороШвейцарияСША
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороНорвегияВеликобритания
Санный спорт. Мужчины
16:00скороОдиночка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороШвейцарияСША
Прыжки с трамплина. Мужчины
17:00скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороКанадаИталия
07:59 (мск), источник: Sports.Ru

Провал США, который пропускает Россию к фигурному золоту: Карен Чен упала и проиграла сразу двум нашим (одна — под флагом Грузии)

Мы опережаем США на 2 балла.

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Источник: Reuters

В женской короткой программе, по сути, решилась судьба фигурного командника на Олимпиаде-2022: безупречный прокат Камилы Валиевой, но главное — провал американки Карен Чен отправляет Россию у золоту.

После первого дня наши отставали от США 2 балла — не катастрофа, но очень неприятно и неожиданно. Ситуацию точно поправила бы Камила Валиева уже в короткой программе — в ее победе сомнений не возникало, важнее была позиция американки. Чем ниже, тем больше баллов обратного отыгрыша. И вот результат: сразу 4!

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Изначально гуляла версия, что на короткую от США выйдет новая чемпионка страны Мэрайя Белл, но в итоге их федерация остановилась на Карен Чен. Со стороны выбор Чен на короткую программу мог показаться странным — все-таки сильнейшая фигуристка США сейчас не она, но на самом деле логика прослеживалась.

Во-первых, лучшие результаты Чен и Белл в короткой программе в этом сезоне практически одинаковые — 68,74 против 69,37. Во-вторых, личный рекорд в короткой у Карен даже выше на три балла, чем у Белл, да и на ЧМ-2021 Чен закончила четвертой, проиграла только нашим и обошла всех японок. Ставить Белл на обе программы в команднике, когда Чен (на бумаге) совсем не хуже в короткой, а потенциально лучше — слишком расточительно.

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Сама же Карен накануне настраивалась серьезно: «Два очка преимущества над Россией — хороший результат. Я довольна, но еще больше я рада, что все откатали хорошо и уходили со льда с широчайшими улыбками. Это прекрасные эмоции. Я готова побороться с одной из русских девочек, но я не смотрю на соперниц, фокусируюсь на своем прокате».

Ну, а в России надеялись на помощь от бывшей своей — Анастасии Губановой, которая теперь выступает за Грузию. И Губанова откатала добротно (67,56), хотя баллов до личного рекорда недобрала. Зато призналась: ей будет приятно, если ее прокат поможет России.

Канадка Мэйдлин Скиза выдала персонал бест (69,60 — очень вовремя для нас), а японка Вакаба Хигучи хоть и не зашла на тройной аксель, все же выдала крепкий прокат (74,73). Отличным результатом для Чен, которая выходила предпоследней, выглядело третье место — вслед за Валиевой и Хигучи.

Карен начала с чистых тройного лутца-тройного тулупа и двойного акселя, но тройной риттбергер развалился. Еще судьи увидели недокрут на тулупе (как и на сорванном риттбергере), так что даже высокая оценка за компоненты не помогла — 65,20, хуже, чем у Хигучи, Скиза и Губановой.

Ну, а дальше было то, в чем мало кто сомневался — Камила Валиева выдала близкий к образцовому прокат, лишь десятые не добрав до своего же мирового рекорда.

В итоге у Камилы лидерство, Чен — 5-я — и Россия рванула в лидеры командника, даже с отрывом. И теперь Чен рассуждает скромнее, чем вчера: «Очевидно, россиянки делают потрясающие вещи. Я могу только мечтать о таком, мне такое недоступно. Но я не могу думать о том, насколько хороша их команда. Мне надо просто концентрироваться на том, чтобы все вокруг меня были счастливы».

Вероятно, именно этот неудачный прокат Чен решит судьбу золота в командном турнире. Ведь если Марк Кондратюк справится с произвольной, то Россию уже не достать.

Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Командные соревнования.
6 февраля. Женщины. Короткая программа.

  1. Камила Валиева (Россия) — 90,18 (10 командных очков);
  2. Вакаба Хигучи (Япония) — 74,73 (9);
  3. Маделин Скиза (Канада) — 69,60 (8);
  4. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,56 (7);
  5. Карен Чен (США) — 65,20 (6);
  6. Николь Шотт (Германия) — 62,66 (5).

Антон Пилясов

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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