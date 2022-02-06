Провал США, который пропускает Россию к фигурному золоту: Карен Чен упала и проиграла сразу двум нашим (одна — под флагом Грузии)
Мы опережаем США на 2 балла.
Мы опережаем США на 2 балла.
В женской короткой программе, по сути, решилась судьба фигурного командника на Олимпиаде-2022: безупречный прокат Камилы Валиевой, но главное — провал американки Карен Чен отправляет Россию у золоту.
После первого дня наши отставали от США 2 балла — не катастрофа, но очень неприятно и неожиданно. Ситуацию точно поправила бы Камила Валиева уже в короткой программе — в ее победе сомнений не возникало, важнее была позиция американки. Чем ниже, тем больше баллов обратного отыгрыша. И вот результат: сразу 4!
Изначально гуляла версия, что на короткую от США выйдет новая чемпионка страны Мэрайя Белл, но в итоге их федерация остановилась на Карен Чен. Со стороны выбор Чен на короткую программу мог показаться странным — все-таки сильнейшая фигуристка США сейчас не она, но на самом деле логика прослеживалась.
Во-первых, лучшие результаты Чен и Белл в короткой программе в этом сезоне практически одинаковые — 68,74 против 69,37. Во-вторых, личный рекорд в короткой у Карен даже выше на три балла, чем у Белл, да и на ЧМ-2021 Чен закончила четвертой, проиграла только нашим и обошла всех японок. Ставить Белл на обе программы в команднике, когда Чен (на бумаге) совсем не хуже в короткой, а потенциально лучше — слишком расточительно.
Сама же Карен накануне настраивалась серьезно: «Два очка преимущества над Россией — хороший результат. Я довольна, но еще больше я рада, что все откатали хорошо и уходили со льда с широчайшими улыбками. Это прекрасные эмоции. Я готова побороться с одной из русских девочек, но я не смотрю на соперниц, фокусируюсь на своем прокате».
Ну, а в России надеялись на помощь от бывшей своей — Анастасии Губановой, которая теперь выступает за Грузию. И Губанова откатала добротно (67,56), хотя баллов до личного рекорда недобрала. Зато призналась: ей будет приятно, если ее прокат поможет России.
Канадка Мэйдлин Скиза выдала персонал бест (69,60 — очень вовремя для нас), а японка Вакаба Хигучи хоть и не зашла на тройной аксель, все же выдала крепкий прокат (74,73). Отличным результатом для Чен, которая выходила предпоследней, выглядело третье место — вслед за Валиевой и Хигучи.
Карен начала с чистых тройного лутца-тройного тулупа и двойного акселя, но тройной риттбергер развалился. Еще судьи увидели недокрут на тулупе (как и на сорванном риттбергере), так что даже высокая оценка за компоненты не помогла — 65,20, хуже, чем у Хигучи, Скиза и Губановой.
В итоге у Камилы лидерство, Чен — 5-я — и Россия рванула в лидеры командника, даже с отрывом. И теперь Чен рассуждает скромнее, чем вчера: «Очевидно, россиянки делают потрясающие вещи. Я могу только мечтать о таком, мне такое недоступно. Но я не могу думать о том, насколько хороша их команда. Мне надо просто концентрироваться на том, чтобы все вокруг меня были счастливы».
Вероятно, именно этот неудачный прокат Чен решит судьбу золота в командном турнире. Ведь если Марк Кондратюк справится с произвольной, то Россию уже не достать.
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Командные соревнования.
6 февраля. Женщины. Короткая программа.
Антон Пилясов