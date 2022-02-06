Марк Кондратюк стал 2-м в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине
Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе на командном турнире в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).
Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе на командном турнире в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).
Победителем стал японец Юма Кагияма. Третий результат продемонстрировал представитель США Винсент Чжоу.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин
Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа.
Командный турнир завершится завтра, 7 февраля.