Кондратюк — наш первый олимпийский чемпион-одиночник после Плющенко? Россия лидирует перед последним днем командника

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Россия
1
2
1
3Словения
1
0
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Коньки. Мужчины
11:30скоро5 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40онлайнКитай0Япония0
Фристайл. Женщины
13:00скороМогул. Женщины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
14:30скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
Фристайл. Женщины
14:30скороМогул. Женщины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороКанадаАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороИталияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороШвейцарияСША
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороНорвегияВеликобритания
Санный спорт. Мужчины
16:00скороОдиночка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороШвейцарияСША
Прыжки с трамплина. Мужчины
17:00скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороКанадаИталия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороСШАВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороЧехияКитай
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Пары. Микст. Произвольная программа
Фристайл. Женщины
7.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кондратюк — наш первый олимпийский чемпион-одиночник после Плющенко? Россия лидирует перед последним днем командника

Восхищаемся нервной системой нашего одиночника.

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Источник: Reuters

Олимпиада-2022. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа

  1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94 (5);
  2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65 (4);
  3. Винсент Чжоу (США) — 171,44 (3);
  4. Цзинь Боян (Китай) — 155,04 (2);
  5. Роман Садовский (Канада) — 122,60 (1).

Положение команд (после 5 видов из 8):

  1. 1. Россия — 45;
  2. 2. США — 42;
  3. 3. Япония — 39;
  4. 4. Канада — 30;
  5. 5. Китай — 29.

Россия увеличивает свой отрыв от сборной США в командном турнире Олимпиады. Следом за успехом у женщин порадовал Марк Кондратюк, опередивший американца Винсента Чжоу в произвольной программе. Замена одиночника успеха нашим главным соперникам на этих Играх не принесла, а ученик Светланы Соколовской вновь показал характер. Более того, глядя на его готовность, невольно задумаешься и о медали личного старта, ведь сейчас Кондратюк проиграл только феноменальному Юме Кагияме! Идеальным прокат не вышел, но главное, что команда ОКР максимально близка к олимпийскому золоту. Ведь дальше произвольные катают наши сильнейшие дисциплины — снова девушки и пары.

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Третий номер сборной Японии выступил лучше Ханю и Чена

Произвольные программы оставили в борьбе только пять команд из изначальных десяти. Украина и Германия выбыли из-за проблем с тестами на коронавирус, Чехия приехала в Пекин с туристическими намерениями, Италия проиграла все сама. А вот за сборную Грузии очень обидно. Нашим соседям не хватило совсем чуть-чуть, чтобы пройти в следующий раунд. По сути, грузины набрали равное количество очков с командой Китая, но хозяева будут бороться до последнего, а Морис Квителашвили с компанией теперь в роли зрителей. Не спешите искать здесь двойное дно и предвзятость — все по регламенту. Китайцы выиграли один из видов, а у победителей всегда решающее преимущество. Даром, что оно практически нивелировалось последним местом одиночницы. Говорим спасибо Анастасии Губановой за разрыв в два балла и настраиваемся на второй акт битвы мужчин.

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Согласитесь, в статусе лидеров подходить к решающим прокатам гораздо приятнее. Тем не менее ничего для России еще не гарантированно и судьба наших золотых медалей все равно находилась в руках Марка Кондратюка. Замену мы вполне логично делать не стали, а вот США, как и ожидалось, поменяли Нэтана Чена на Винсента Чжоу, японцы дали отдохнуть перед личным стартом Шоме Уно и выставили молодого Юму Кагияму. Вроде бы фавориты ушли, но задача для Марка проще не стала — даже третий номер Японии сильнее любого из наших одиночников и вполне может биться за самые высокие места. Страну восходящего солнца чемпион мира среди юниоров не подвел, а выступлением под «Гладиатора» и вовсе заставил комментаторов усомниться — нужен ли этой сборной Юдзуру Ханю? Который, напомним, до Олимпийской деревни так пока и не добрался.

Кондратюк показал характер, а Чжоу развалился

От Марка Кондратюка не требовалось сегодня сверхчудес. Нужно было катать в свою силу и не допускать грубых ошибок, за счет запаса в других видах обязательно побеждать в мужском одиночном от нас никто не требовал. Но с программой «Иисус Христос — суперзвезда» разве будешь замахиваться на маленькие цели? Кондратюк, как и в короткой программе, боролся за каждый прыжок, и именно за характер его хочется похвалить. Прокат идеальным не вышел, но так ли это важно? Кагияма все равно в другой лиге. А вот Чжоу — нет. Парад недокрутов, «бабочка», и вот мы приближаемся к заветной мечте. Винсент — третий, и он проиграл не только японцу, но и Марку. А это значит, что у нас уже три балла преимущества над США! Теоретически американцы еще могут нас догнать, но с учетом парного турнира и произвольной девочек золото уже очень и очень близко…

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А вот Кондратюк на эмоциях может и за медали личного первенства побороться. Конечно, рассчитывать на второй срыв подряд от Винсента будет тяжело, да и японцы в невероятной форме — помимо Кагиямы есть тот же Уно, да и Ханю наверняка победит как омикрон, так и четверной аксель. Чен остается без командного золота, значит, титул олимпийского чемпиона придется ему ковать себе самому и спуску он не даст. Добавляем еще несколько неожиданных претендентов вроде Мориса Квителашвили и Даниэля Грассля, и вот список едва ли не из восьми претендентов на медали. Но Марк в этой компании лишним точно не выглядит, и если ему удастся сохранить такой настрой и форму до конца, то случиться может всякое. Но для России он уже навсегда герой. Невольно вспоминаешь Михаила Коляду, который смотрит за этой Олимпиадой по телевизору. Возраст и статус дебютанта — не оправдание срывам.

Командный турнир нужно перенести на конец Олимпиады

Третьи — японцы, и реальной интриги за призовые места уже практически нет. Китай теоретически мог подняться выше, но Боян Цзинь справился сегодня только с четверным лутцем. Этот элемент китаец до сих пор исполняет практически лучше всех в мире, только много ли в этом толку, когда не получается более ничего? Откровенно грустно смотреть на Канаду, которая чудом и судейскими фокусами попала в число пяти сильнейших. Но в любом случае от той золотой сборной, которая без вариантов была лучше всех в Пхенчхане, не осталось и следа. Спустя четыре года она привозит на Игры Романа Садовского, который с трудом докручивает тройные. Японцы точно обыграют канадскую пару, так что перед последним видом вряд ли мы будем иметь турнирные интриги, что снова вызывает вопросы к регламенту соревнований.

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Конечно, изначально в планах на Олимпиаду у Канады был Киган Миссинг, у которого возникли проблемы с тестами на ковид. Но таковы реалии, и если у тебя нет резерва, то в битве фигурнокатательных сверхдержав тебе места нет. А Миссинг уже сдал отрицательные тесты, летит в Пекин на личный старт. Пропуск командных соревнований для него даже к лучшему. Зачем тратить лишние силы? Поэтому на следующих Играх хочется, чтобы командные старты переместили в расписании к концу Олимпиады. Тогда федерациям не придется беречь своих лидеров перед борьбой за личные медали, а фигуристы смогут выступать с большими эмоциями и для души. Особенно это касается тех стран, которые объективно на медали не претендуют и присутствуют здесь разве что в качестве массовки.

Рустам Имамов

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
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Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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