В НОК рассказали, как белорусы адаптировались в Пекине

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Россия
1
2
1
3Словения
1
0
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Коньки. Мужчины
11:30скоро5 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40онлайнКитай0Япония1
Фристайл. Женщины
13:00скороМогул. Женщины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
14:30скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
Фристайл. Женщины
14:30скороМогул. Женщины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороКанадаАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороИталияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороШвейцарияСША
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороНорвегияВеликобритания
Санный спорт. Мужчины
16:00скороОдиночка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороШвейцарияСША
Прыжки с трамплина. Мужчины
17:00скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороКанадаИталия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороСШАВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороЧехияКитай
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Пары. Микст. Произвольная программа
Фристайл. Женщины
7.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
09:36 (мск), источник: Sputnik.by

В НОК рассказали, как белорусы адаптировались в Пекине

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Белорусские спортсмены привыкают к китайским морозам, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Белорусских спортсменов нет в программе Игр в воскресенье, но они активно готовятся покорять олимпийский пьедестал, правда, есть маленький нюанс.

«Олимпийская сборная Беларуси уже полностью адаптировалась и освоилась в Китае, несомненно, на выступление биатлонистов еще сказываются погодные условия, особенно мороз вечером», — сказали Sрutnik в пресс-службе НОК.

Собеседник агентства отметил, что всем белорусским спортсменам хватает времени для тренировок, также их стараются разграничивать, чтобы много атлетов не собиралось в одном месте — осторожность из-за коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конькобежцы говорят, что лед похож на тот, который есть на «Минск-Арене», он не самый быстрый, но комфортный. Также ожидается выступление горнолыжницы Марии Шкановой 9 февраля, уже даже сформирована группа поддержки в штабе нацкоманды, добавили в пресс-службе.

Беларусь в Пекине представляют 29 спортсменов в биатлоне, фристайле (лыжная акробатика), горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте и фигурном катании. Самое большое представительство — у биатлонистов — 10 спортсменов.

Пока нашей сборной не удалось завоевать медалей. Биатлонисты заняли шестое место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. А конькобежка Марина Зуева на дистанции 3000 метров показала 16-й результат.

 Поляки разрезали 'колючку' на границе, чтобы пропустить зубра - видео
Олимпийское фигурное катание: триумф России и американская драма в команднике
Возрастное ограничение 18+
Главные темы
Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить в субботу
Провал США, который пропускает Россию к фигурному золоту
Большунов или Клебо: кто же самый крутой лыжник современности
Кондратюк идет по стопам Плющенко. Россия лидирует в команднике
Феноменальные Большунов и Спицов разорвали норвежцев. Российский дубль в скиатлоне
Большунов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в скиатлоне. Спицов выиграл серебро
Объявлен состав сборной России по биатлону на женскую индивидуальную гонку в Пекине
Ягудин — о реакции украинцев на прокат Валиевой: настоящая мерзость и позорище
В МОК признали проблемы с условиями проживания спортсменов на карантине во время Олимпиады
В НОК рассказали, как белорусы адаптировались в Пекине
«Хулиганка!» Загитова восхитила фанатов смешным танцем на кровати: видео
Бен Стиллер похвалил Марка Кондратюка за прокат в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде
Легкоатлет, диджей и небинарный фигурист. Самые необычные спортсмены зимней Олимпиады-2022
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Александр Большунов на финише «золотого» скиатлона
Авербух: сегодня Кондратюк и Валиева решили вопрос о судьбе золотой медали Олимпиады
Марк Кондратюк: в конце проката я шёл пешком. Не знаю почему
Соревнования горнолыжников в скоростном спуске на Олимпиаде перенесены на другой день
Американка Чен: русские фигуристки делают потрясающие вещи. Могу только мечтать о таком
Турнирная таблица командных соревнований фигуристов после короткой программы у женщин
Камила Валиева: «Когда выходила на короткую программу, была напряжена. Это командный турнир, больше ответственности, чем обычно»
Какие медали выиграет Россия на Олимпиаде 6 февраля: Большунов — наш главный шанс, Валиева дебютирует на Играх
Можно ли бороться с США? Американки разгромили наших девчонок на Олимпиаде
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Стали известны соперницы Валиевой в короткой программе командного турнира на ОИ-2022
Судьи вытащили Китай и Виктора Ана к золоту? Разбираем скандал с россиянами в шорт-треке
Хоккеистки сборной России проиграли США в матче Олимпиады
Сборная России по хоккею отменила тренировку на Олимпиаде в воскресенье
«Хватит обниматься с этими русскими!» Что думают норвежцы о победе над нашими лыжниками и биатлонистами
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в первый медальный день
Конькобежка Марина Зуева не очень довольна стартом в Пекине
Елистратов — о дисквалификации России в полуфинале микста: судья принял правильное решение
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
13Пекин-2022: лучшие кадры 5 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 5 февраля
84Открытие Олимпиады 2022
14Самые красивые российские спортсменки Олимпиады-2022
14Самые сексуальные девушки Олимпиады
13Олимпийские объекты Пекина-2022
20Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
7Лучшие кадры Олимпиады в Пекине
20Интервью на удочку, улыбки под маской и строгая охрана: первые российские спортсмены отправились на Олимпиаду
14Москвина в великолепной форме: Поздняков и Задорина открыли центр экипировки для Олимпиады в Пекине
Россия завоевала две награды в первый медальный день Олимпиады в Пекине
Сборная Китая по шорт-треку выиграла золото Олимпиады после дисквалификации США в полуфинале
Первый соревновательный день Олимпиады: итоги
Ханю до сих пор не приехал в Пекин. Японские СМИ пишут, что у него ковид
Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золото в могуле на Олимпийских играх — 2022
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
«Эдик ошибся, полез первым». Каминский — о драматичной развязке смешанной эстафеты
Словенка Богатай выиграла золото ОИ-2022 в прыжках на лыжах с трамплина, Аввакумова — 7-я
Российские фристайлисты не примут участия в розыгрыше медалей в могуле на ОИ-2022
Просвирнова и Серегина вышли в четвертьфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 500 м
Фристайлист Андреев единственным из россиян вышел во второй финал ОИ-2022 в могуле
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь