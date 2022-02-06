В НОК рассказали, как белорусы адаптировались в Пекине
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Белорусские спортсмены привыкают к китайским морозам, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Белорусские спортсмены привыкают к китайским морозам, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.
Белорусских спортсменов нет в программе Игр в воскресенье, но они активно готовятся покорять олимпийский пьедестал, правда, есть маленький нюанс.
«Олимпийская сборная Беларуси уже полностью адаптировалась и освоилась в Китае, несомненно, на выступление биатлонистов еще сказываются погодные условия, особенно мороз вечером», — сказали Sрutnik в пресс-службе НОК.
Собеседник агентства отметил, что всем белорусским спортсменам хватает времени для тренировок, также их стараются разграничивать, чтобы много атлетов не собиралось в одном месте — осторожность из-за коронавируса.
Конькобежцы говорят, что лед похож на тот, который есть на «Минск-Арене», он не самый быстрый, но комфортный. Также ожидается выступление горнолыжницы Марии Шкановой 9 февраля, уже даже сформирована группа поддержки в штабе нацкоманды, добавили в пресс-службе.
Беларусь в Пекине представляют 29 спортсменов в биатлоне, фристайле (лыжная акробатика), горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте и фигурном катании. Самое большое представительство — у биатлонистов — 10 спортсменов.
Пока нашей сборной не удалось завоевать медалей. Биатлонисты заняли шестое место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. А конькобежка Марина Зуева на дистанции 3000 метров показала 16-й результат.