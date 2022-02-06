Второй соревновательный день Олимпиады: итоги

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
1
2Швеция
2
0
0
3Россия
1
2
2
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороКанадаИталия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороСШАВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороЧехияКитай
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Пары. Микст. Произвольная программа
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
7.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Произвольный танец
Фигурное катание. Женщины
7.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
7.02скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Мужчины
7.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Хоккей. Женщины. Группа A
7.02скороРоссияКанада
Фристайл. Мужчины
7.02скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Микст. Итог
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Коньки. Женщины
7.02скоро1 500 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
7.02скороДанияЧехия
Биатлон. Женщины
7.02скороИндивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Шорт-трек. Мужчины
7.02скоро1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
7.02скоро500 м. Женщины. Четвертьфинал
17:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Второй соревновательный день Олимпиады: итоги

В воскресенье 6 февраля на Олимпийских играх в Пекине разыграли 6 комплектов медалей.

Наверх
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Первой чемпионкой дня стала сноубордистка из Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт, которая выиграла золото в слоупстайле и принесла своей стране первое в истории золото зимних Игр. Серебро завоевала представительница США Джулия Марино, бронзовым призером стала австралийка Тесс Коади.

Продолжились соревнования в командном турнире фигуристов. Россиянка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе среди женщин, набрав 90.18 балла. В произвольной программе у мужчин Россию представлял Марк Кондратюк, который стал вторым с результатом 181.65 балла. По итогам двух дней сборная России возглавляет турнирную таблицу с 45 баллами. На втором месте идет сборная США с 42 баллам, третье место у сборной Японии с 39 баллами. Победитель командного турнира определится в понедельник 7 февраля.

Так и не смогли вступить в борьбу горнолыжники — соревнования в скоростном спуске у мужчин были отложены по погодным условиям.

В лыжной программе мужчины сегодня бежали скиатлон. В этой дисциплине у нас были большие надежды на медали и эти надежды оправдались сполна. Александр Большунов и Денис Спицов завоевали золото и серебро. Вдвойне радостно, что эта двойная победа получилась абсолютно безоговорочной. Ставший третьим финн Иво Нисканен отстал от Спицова на 49 секунд, а победителю Большунову уступил больше 2 минут! Есть первое российское золото Пекина!

Конькобежцы сегодня состязались на дистанции 5000 м. Наш Сергей Трофимов до последнего претендовал на медаль, но в последнем забеге мировой рекордсмен Нильс ван дер Пул из Швеции показал первый результат (с олимпийским рекордом — 6:08.84) и вытеснил россиянина из тройки призеров. Серебро в итоге досталось голландцу Патрику Русту, бронза — у Хальгейра Энгебротена из Норвегии. Александр Румянцев стал шестым, Руслан Захаров — четырнадцатым.

В прыжках с трамплина мужчины разыграли комплект наград в прыжках со среднего трамплина. Чемпионом Игр стал знаменитый японец Рёю Кобаяси, серебро досталось австрийцу Мануэлю Феттнеру, бронза — Давиду Кубацки из Польши. Наши прыгуны выступили в целом очень неплохо, но до медалей, к сожалению, не дотянулись. Евгений Климов стал пятым, а Данил Садреев — восьмым. Но главное, что у нас отличные шансы в завтрашних смешанных командных соревнованиях.

Приятный сюрприз преподнесла российская могулистка Анастасия Смирнова, завоевавшая бронзовую медаль в могуле. Чемпионкой в этой дисциплине фристайла стала Джакара Энтони из Австралии, серебро у американки Джелин Кауф.

Последние медали сегодняшнего дня были разыграны на санно-бобслейной трассе, где соревновались мужчины-одиночники. Чемпионом стал представитель сборной Германии Йоханнес Людвиг, Вольфганг Киндл из Австрии стал серебряным призером, итальянец Доминик Фишналлер — бронзовым. К сожалению, российские саночники не смогли составить конкуренцию лидерам. Роман Репилов, Семен Павличенко и Александр Горбацевич заняли, соответственно, 9-е, 10-е и 4-е места.

По итогам дня сборная России занимает третье место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 5 медалей: 1 золотая, 2 серебряных и 2 бронзовых.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Пекин-2022: лучшие кадры 6 февраля

Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

Расписание Игр вы можете найти здесь.

Полный медальный зачет вы можете посмотреть здесь.

Главные темы
Большунов и Спицов разорвали норвежцев. Наш дубль в скиатлоне
Смирнова добыла первую медаль в женском фристайле с 1990-х
«Черный день для нас». Норвежцы переживают золото Большунова
Россия проведет командник без замен — это неожиданно
Норвежцы продолжают лидировать в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине
«Ждала тебя»: российская биатлонистка сдала отрицательный тест на COVID
Сундбю раскритиковал россиян после триумфа в скиатлоне на Олимпиаде
Юдзуру Ханю прилетел на Олимпиаду в Пекин
Австралийская керлингистка продолжит выступать на Олимпиаде, несмотря на положительный тест на коронавирус
Большунову не понравился вопрос иностранного журналиста про допинг
Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул стал олимпийским чемпионом на дистанции 5 000 м
Сундбю раскритиковал действия Спицова, подтягивавшего норвежцев к Большунову
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Александр Большунов на финише «золотого» скиатлона
Шведский эксперт объяснил, почему Клебо проиграл Большунову 9 минут в скиатлоне
Александр Большунов выиграл первую золотую олимпийскую медаль в карьере
Большунов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в скиатлоне. Спицов выиграл серебро
Объявлен состав сборной России по биатлону на женскую индивидуальную гонку в Пекине
Ягудин — о реакции украинцев на прокат Валиевой: настоящая мерзость и позорище
Кондратюк — наш первый олимпийский чемпион-одиночник после Плющенко? Россия лидирует перед последним днем командника
В МОК признали проблемы с условиями проживания спортсменов на карантине во время Олимпиады
В НОК рассказали, как белорусы адаптировались в Пекине
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
«Хулиганка!» Загитова восхитила фанатов смешным танцем на кровати: видео
Бен Стиллер похвалил Марка Кондратюка за прокат в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде
Новая Зеландия завоевала первое в истории страны золото зимних Олимпиад
Легкоатлет, диджей и небинарный фигурист. Самые необычные спортсмены зимней Олимпиады-2022
Авербух: сегодня Кондратюк и Валиева решили вопрос о судьбе золотой медали Олимпиады
Марк Кондратюк: в конце проката я шёл пешком. Не знаю почему
Соревнования горнолыжников в скоростном спуске на Олимпиаде перенесены на другой день
Провал США, который пропускает Россию к фигурному золоту: Карен Чен упала и проиграла сразу двум нашим (одна — под флагом Грузии)
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
15Пекин-2022: лучшие кадры 6 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 6 февраля
13Пекин-2022: лучшие кадры 5 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 5 февраля
84Открытие Олимпиады 2022
14Самые красивые российские спортсменки Олимпиады-2022
14Самые сексуальные девушки Олимпиады
13Олимпийские объекты Пекина-2022
20Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
7Лучшие кадры Олимпиады в Пекине
Американка Чен: русские фигуристки делают потрясающие вещи. Могу только мечтать о таком
Марк Кондратюк стал 2-м в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине
Турнирная таблица командных соревнований фигуристов после короткой программы у женщин
Камила Валиева: «Когда выходила на короткую программу, была напряжена. Это командный турнир, больше ответственности, чем обычно»
Большунов или Клебо? Кто же самый крутой лыжник современности
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Тренер украинских фигуристов обвинила в подлости российские СМИ
Валиева вывела сборную России на первое место в командном турнире Олимпиады
Самая возрастная участница Игр и новый рекорд в конькобежке. Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить
Какие медали выиграет Россия на Олимпиаде 6 февраля: Большунов — наш главный шанс, Валиева дебютирует на Играх
Можно ли бороться с США? Американки разгромили наших девчонок на Олимпиаде
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь