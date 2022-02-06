Второй соревновательный день Олимпиады: итоги

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Первой чемпионкой дня стала сноубордистка из Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт, которая выиграла золото в слоупстайле и принесла своей стране первое в истории золото зимних Игр. Серебро завоевала представительница США Джулия Марино, бронзовым призером стала австралийка Тесс Коади.

Продолжились соревнования в командном турнире фигуристов. Россиянка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе среди женщин, набрав 90.18 балла. В произвольной программе у мужчин Россию представлял Марк Кондратюк, который стал вторым с результатом 181.65 балла. По итогам двух дней сборная России возглавляет турнирную таблицу с 45 баллами. На втором месте идет сборная США с 42 баллам, третье место у сборной Японии с 39 баллами. Победитель командного турнира определится в понедельник 7 февраля.

Так и не смогли вступить в борьбу горнолыжники — соревнования в скоростном спуске у мужчин были отложены по погодным условиям.

В лыжной программе мужчины сегодня бежали скиатлон. В этой дисциплине у нас были большие надежды на медали и эти надежды оправдались сполна. Александр Большунов и Денис Спицов завоевали золото и серебро. Вдвойне радостно, что эта двойная победа получилась абсолютно безоговорочной. Ставший третьим финн Иво Нисканен отстал от Спицова на 49 секунд, а победителю Большунову уступил больше 2 минут! Есть первое российское золото Пекина!

Конькобежцы сегодня состязались на дистанции 5000 м. Наш Сергей Трофимов до последнего претендовал на медаль, но в последнем забеге мировой рекордсмен Нильс ван дер Пул из Швеции показал первый результат (с олимпийским рекордом — 6:08.84) и вытеснил россиянина из тройки призеров. Серебро в итоге досталось голландцу Патрику Русту, бронза — у Хальгейра Энгебротена из Норвегии. Александр Румянцев стал шестым, Руслан Захаров — четырнадцатым.

В прыжках с трамплина мужчины разыграли комплект наград в прыжках со среднего трамплина. Чемпионом Игр стал знаменитый японец Рёю Кобаяси, серебро досталось австрийцу Мануэлю Феттнеру, бронза — Давиду Кубацки из Польши. Наши прыгуны выступили в целом очень неплохо, но до медалей, к сожалению, не дотянулись. Евгений Климов стал пятым, а Данил Садреев — восьмым. Но главное, что у нас отличные шансы в завтрашних смешанных командных соревнованиях.

Приятный сюрприз преподнесла российская могулистка Анастасия Смирнова, завоевавшая бронзовую медаль в могуле. Чемпионкой в этой дисциплине фристайла стала Джакара Энтони из Австралии, серебро у американки Джелин Кауф.

Последние медали сегодняшнего дня были разыграны на санно-бобслейной трассе, где соревновались мужчины-одиночники. Чемпионом стал представитель сборной Германии Йоханнес Людвиг, Вольфганг Киндл из Австрии стал серебряным призером, итальянец Доминик Фишналлер — бронзовым. К сожалению, российские саночники не смогли составить конкуренцию лидерам. Роман Репилов, Семен Павличенко и Александр Горбацевич заняли, соответственно, 9-е, 10-е и 4-е места.

По итогам дня сборная России занимает третье место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 5 медалей: 1 золотая, 2 серебряных и 2 бронзовых.

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Пекин-2022: лучшие кадры 6 февраля

Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

Расписание Игр вы можете найти здесь.