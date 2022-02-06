Бен Стиллер похвалил Марка Кондратюка за прокат в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде
Бен Стиллер похвалил российского фигуриста Марка Кондратюка за выступление в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Бен Стиллер похвалил российского фигуриста Марка Кондратюка за выступление в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
«Респект российскому фигуристу, который зажег со своей программой на музыку из оперы “Иисус Христос — суперзвезда”», — написал у себя в Twitter Стиллер.
Кондратюк набрал 181,65 балла по итогам произвольной программы и занял второе место, уступив японцу Юме Кагияме (208,94).
Перед последним днем командного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России занимает первое место с 45 баллами. На второй строчке идет команда США (42), на третьей строчке — Япония (39).