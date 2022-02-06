Австралийская керлингистка продолжит выступать на Олимпиаде, несмотря на положительный тест на коронавирус

22-летняя спортсменка сдала положительный ПЦР-тест по прибытии в Пекин, однако затем сдала два отрицательных теста и была допущена к участию в соревнованиях.

В субботу ее тест вновь дал положительный результат. Олимпийский комитет Австралии принял решение, что Гилл и ее партнер Дин Хьюитт должны покинуть Олимпиаду. Однако уже в воскресенье Олимпийский комитет Австралии получил письмо от экспертной медицинской комиссии Китая, в котором говорилось, что спортсменка может продолжить свои выступления.

«Медицинская комиссия проанализировала результаты ее КТ и решила, что они находятся в допустимом значении», — говорится в заявлении Олимпийский комитет Австралии.