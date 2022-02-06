Объявлен состав сборной России по биатлону на женскую индивидуальную гонку в Пекине

В гонке выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Евгения Буртасова. Не выйдет на старт Ирина Казакевич. Начало соревнований запланировано на 7 февраля в 12.00 (мск).
Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Играх-2022. В эстафете приняли участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Победителями гонки стали норвежские биатлонисты. Серебро у французов. Отметим, что на последнем этапе сборная России занимала первое место, но на самом финише Латыпов упустил золото.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.