Большунов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в скиатлоне. Спицов выиграл серебро
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Йиво Нисканен.
Отметим, что после 15 км классикой Александр Большунов лидировал в гонке вместе с Нисканеном. Спицов шёл третьим, уступая им около 30 секунд.
В гонке приняли участие четыре российских лыжника: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов.
Напомним, после отсечки в 2,5 км Большунов упал, потеряв несколько секунд.